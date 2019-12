Greta Thunberg da voz a los “más golpeados por la emergencia climática”

La expectación que genera Greta Thunberg continúa. De nuevo, hubo que hacer cola para acceder a la rueda de Prensa en la que iba a participar. Pero pese a que la joven eclipsa todos los focos, la joven activista sueca volvió a pedir a los allí reunidos que escucháramos a otros jóvenes activistas climáticos. Así, la adolescente, tras explicar que “la emergencia climática no es solo que impacta en el futuro, sino que afecta hoy a los niños del mundo” y recordar que “la gente muere ya hoy” por sus impactos, avisó a los presentes de que ella no iba a hablar, sino que iba a provechar la atención mediática que despierta para dar voz “a aquellos cuya historia debe ser escuchada”.

“Los indígenas son los que más están sufriendo la crisis. Es importante escucharles porque ellos son los que sufren, son víctimas del cambio climático. Ellos tienen el conocimiento que necesitamos en estos momentos cruciales. Necesitamos escucharles”, afirmó Thunberg al terminar el acto.

Previamente hablaron sus compañeros de Friday´s fo Future. Así, una joven de Filipinas, explicó que ya no puede casi ni acordarse del verdadero color de los corales, de la biodiversidad, “ahora el océano, mi hogar está afectado por la emergencia climática”, afirmó tras recordar que el 47% de la población de su país está expuesta a desastres naturales como tsunamis, y se dirigió a los líderes globales para recordarles que “el es tiempo de tomar acciones responsables”. Otra compañera de Greta, esta vez de Uganda, preguntó “¿cuántas vidas más han de perderse en África para que toméis la crisis climática en serio? Y recordó que “en África no emitimos casi nada, pero sufrimos las consecuencias del cambio climático”. Desde Moscú (Rusia), un joven aseguró que el gasta todo su tiempo tratando de hacer algo, y recordó los incendios de Siberia, que en 2018 fueron desoladores, “la extinción de especies, las inundaciones y las muertes. ¿No es suficiente para usted?”, dijo dirigiéndose a los líderes políticos. De nuevo, en boca de otra joven de 18 años, volvió a salir el tema del colonialismo e hizo hincapié en que la gente está muriendo por la crisis climática. Desde Chile, una joven denunció que desde que se pasó la COP de Chile a Madrid los medios de comunicación les han olvidado: “Nosotros continuamos en la calle aunque eso ponga en riesgo nuestras vidas. Chile se levantó y el mundo debería hacerlo. Estamos cansados de las palabras vacías. Esto debe parar ahora. Los derechos humanos han de ser protegidos. El mundo está literalmente quemándose. Aquí, en la COP, vamos a continuar diciendo a los responsables que no nos representan”.