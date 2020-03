Mascotas en tiempos de coronavirus

Ha habido un caso de un perro que ha muerto en Hong Kong. Durante unos días dio positivo, pero el último test que se le realizó fue negativo para coronavirus y nunca tuvo síntomas clínicos», explica Sergio Rosati, investigador de Enfermedades Infecciosas de Animales de la Universidad de Turín (Italia). Ante la alarma de si las mascotas se contagian y pueden transmitir el virus, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) se ha encargado de repetir varias veces en los últimos días que «hasta la fecha, no existe evidencia de que los animales de compañía transmitan la enfermedad. Por consiguiente, no existe justificación alguna para tomar medidas relacionadas con ellos que puedan afectar a su bienestar».

Rosati confirma: «Desde el punto de vista biológico no es imposible que los virus cambien de especie. Sin embargo, en este caso el perro es inocente de ser transmisor. Y eso porque el virus ha encontrado en el hombre buenas posibilidades de replicarse. Somos una especie abundante y vivimos muy juntos. Además, no tenemos memoria inmunológica para defendernos. No tiene sentido que el virus salte ahora a otra especie, porque no lo necesita. Para cambiar de huésped necesitaría un periodo de adaptación y tendría que mutar».

En España, los expertos consultados, desde veterinarios a personal de centros de acogida confirman que no hay más abandonos ahora. Así lo confirma dice Benito Pérez, presidente de la Asociación Española de Veterinarios Clínicos. «No hay ninguna

evidencia de que estén aumentando los casos, como tampoco la hay de que transmitan o se contagien». Sin embargo, en Italia «sí se ha reportado algún abandono provocado por el miedo», dice el investigador desde Turín.

Aun así y por estar todavía más seguros de la incapacidad de los animales domésticos de transmitir el virus, desde la universidad italiana han iniciado una investigación para la que han pedido la colaboración de los veterinarios. «Se quiere someter a un análisis de sangre a los perros y gatos que han vivido con personas contagiadas. Buscamos rastros de anticuerpos generados por el sistema inmunológico, porque si los hubiera significaría que antes ha habido infección. Suponemos que no las habrá y eso significará que no se contagian, como hasta ahora apuntan todos los estudios».

En cualquier caso, lo que sí recomiendan los expertos de la OIE es aplicar el principio de precaución. Es decir, ser prudentes como con el resto de miembros de la familia ante un contagio en casa. Evitar el contacto directo para que la mascota no se convierta en otro depósito de virus, como puede serlo cualquier superficie o nuestra propia ropa. «Básicamente habría que aislar al animal de la persona y seguir las recomendaciones respecto a las salidas a la calle. También, y esto es importante señalarlo, regular su alimentación si ahora se mueven menos», confirma Pérez.

Estos días todos hemos visto todo tipo de memes sobre alquileres de perros. Sin embargo, algo que parece broma, no lo es tanto. Esta semana, la Guardia Civil detuvo a un hombre que alquilaba sus perros a través de redes sociales. Además, parece que el interés por «tener» mascota ha crecido. Así lo indica Eva Fornieles, coordinadora del área de animales domésticos de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Desde su casa y estos días, mantiene la comunicación con centros de acogida de toda la Península. «No hay abandonos porque en este caso, se ha hecho un buen trabajo de información. Sin embargo, sí nos han reportado un aumentos de solicitudes de adopciones». «Ha crecido el número de llamadas estos días de personas interesadas en acoger o adoptar algún animal. No obstante, hay que aclarar que los procedimientos para ambas acciones están paralizados, primero por las restricciones de movilidad y, segundo, porque hay que ser muy cautos para evitar el efecto rebote y que luego esos animales terminen de nuevo en centros de acogida en un mes», dice Adela Ferrari, miembro de la Asociación para el Respeto y el Cuidado de los animales (Arca) de

Sevilla.