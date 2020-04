Arrastra a su perro con el coche y lo mata tras saltarse el confinamiento

Un matrimonio residente en Madrid consiguió saltarse el confinamiento el jueves y marchó a su segunda residencia en El Molar. Allí en una zona de campo ató a uno de sus perros en la bola del vehículo y decidió “pasear” por un camino haciendo correr al animal, que durante el recorrido tropezó y murió por ahorcamiento al ser arrastrado. Unos vecinos de la zona le dieron el alto y llamaron a la protectora de animales APAALBEM, y la Guardia Civil que cursó la correspondiente denuncia y detuvo al conductor.

Según indica la representante de la Asociación Protectora De Animales Abandonados Las Brujas De El Molar. Yolanda Reyes, que fue la primera en llegar a asistir al animal, “no se les ocurrió otra cosa que llevarse a su perro a una distancia prudencial de su casa y volver con él atado a la bola del coche, es decir, durante algunos kilómetros, fue obligado a ir corriendo detrás del coche hasta que al entrar en el camino de Las Huertas, tropezó, cayó y fue arrastrado, muerte por ahorcamiento”.

La Protectora presentó la correspondiente denuncia y también pidieron que se le hiciese la prueba del COVID-29. “He pedido la prueba de COVID, no creo que se la hagan pero solo le faltaba dar positivo, el resto lo incumplen todo, ni seguro tenía el coche, unas joyitas a los que les caerá todo el peso de la ley, de eso nos encargamos nosotros” matiza Yolanda.

Ayer, este "individuo", llamado Carlos, junto a su mujer y su hijo, decidieron saltarse el confinamiento y venirse a su... Gepostet von Yolanda Reyes Hernández am Freitag, 10. April 2020

La animalista ha publicado en sus redes sociales el suceso y las fotos del perro lo que ha levantado la indignación de numerosos internautas. En pocos minutos ya había miles de comentarios pidiendo que el culpable sea castigado. El coche lo conducía el vecino de Madrid y le acompañaban su mujer y un hijo pequeño.

Según Reyes: “este “individuo”, llamado Carlos, junto a su mujer y su hijo, decidieron saltarse el confinamiento y venirse a su segunda vivienda de El Molar, unos vecinos lo vieron, le dieron el alto, muy hábilmente le quitaron las llaves y me llamaron”, a quienes quiere agradecer su actuación: “Quiero aprovechar para dar las gracias a los vecinos que se la jugaron interceptando a estos asesinos, a la Guardia Civil de El Molar que se están implicando totalmente en este caso y a Adolfo Sendino, veterinario de la protectora y gran profesional que se ha encargado de la retirada e informe del cadáver”.

Tras recoger el animal, “del resto se encargó la Guardia Civil”, que cursó las denuncias por maltrato animal con resultado de muerte y por saltarse la orden de confinamiento.

La protectora ya ha anunciado que irá hasta el final contra el conductor del vehículo: “Por supuesto hemos tramitado la denuncia por maltrato con resultado de muerte, me olvido de la palabra presunto, no es necesario, si a ellos se la bufa su perro a mí me la bufan ellos”, matiza Yolanda totalmente indignada y afectada por la muerte de un animal indefenso.