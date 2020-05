La avispa asiática sigue conquistando el mundo

Esta semana un hombre en Galicia ha muerto por la picadura de avispa velutina. No se sabe todavía el número de avispas que le picaron, pero sí que le atacaron cuando abrió sus colmenas de abejas mieleras para ver cómo se encontraban sus insectos. La avispa velutina o asiática es una especie invasora mucho más grande que las autóctonas. La primera referencia que se tiene de su presencia en la Península data de 2010 y parece que detrás de su aterrizaje está la actividad del hombre, quien la ha ido expandiendo accidental o voluntariamente por hábitats de todo el mundo. De hecho, estos días ha llegado a Estados Unidos, consiguiendo robar protagonismo al coronavirus en algunas portadas. «Desde 2004 que llegó a Europa no ha parado de avanzar, sobre todo por aquellas zonas donde encuentra un clima favorable, es decir, humedad y clima templado. Eso significa que en España ya es normal encontrarla en toda la cornisa cantábrica, pero tamlas bién en Cataluña», dice Joan Pino, director del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf).

Uno de los apodos dela velutina es el de avispa asesina, pero «es igual de peligrosa que una avispa. Aunque hay algunos autores que dicen que es un poco más virulenta. Lo que sí parece cierto es que en los avisperos de velutina se congregan más ejemplares por lo que aumenta el peligro», dice Pino. Esto, unido a que se encuentren avisperos cerca de núcleos urbanos, hace más fácil que personas que están desbrozando o paseando se encuentren con ellas. En otros casos de muertes pasadas se ha comprobado que los fallecidos eran alérgicos.

Sin embargo, su mote de asesinas no es baladí, y es que son especialmente virulentas con otros insectos, una de ellos de especial interés productivo: la abeja mielera. «Es una depredadora que al igual que el lobo ataca en sitios donde hay mucha abundancia de presas, en el caso de la velutina va directa a por colmenas», explica el investigador. Su método de caza es bastante eficiente, de ahí el mote. O depredan directamente a las abejas o inmovilizan las colmenas haciendo que dejen de salir a alimentarse.

La avispa asiática o velutina sigue ganando terreno, también en España. «Está instalada en lugares de clima Atlántico. Y se sabe que desde hace dos o tres años está intentando bajar hasta Tarragona y extenderse por Baleares. Sin embargo, hasta ahora las evidencias de su presencia allí son escasas. Habrá que ver si es capaz de adaptarse a un clima más mediterráneo», matiza Pino. Este año no debería ser especialmente peligroso en cuanto a número de avispas, ya que «hemos tenido un invierno muy cálido. Hay que acordarse de que ya en enero se decía que ya no habría más invierno. Esta temperatura alta en general no debería haberla beneficiado, aunque las tasas de humedad de las últimas semanas le sean propicias», concluye el investigador.