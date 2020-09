Nacen más de 40 tortugas marinas en Menorca de un nido que no estaba registrado

Más de 40 de tortugas marinas (‘Caretta caretta’) han nacido este fin de semana en Cala Pilar (Ciutadella), de una puesta de la cual no se tenía constancia, según ha explicado la Conselleria de Medio Ambiente. Las tortugas han nacido en la arena y gran parte de los ejemplares han vuelto al mar. Personal del Consorcio de Recuperación de Fauna de Baleares (Cofib) y Agentes de Medio Ambiente se han desplazado hasta la playa para abrir el nido y comprobar si había crías que no hubieran podido salir, así como para calcular el tamaño de la puesta y coger muestras para estudios genéticos.

El nido se ha abierto después de ratificar que durante esta madrugada no ha nacido ninguna cría más. Una vez abierto, han encontrado 27 tortugas vivas no habían emergido a la arena, y que muy probablemente no habrían conseguido hacerlo sin la intervención del Cofib, según ha señalado el personal técnico. Asimismo, había cinco ejemplares muertos, seis huevos inviables y ocho más viables que se han trasladado a incubadora para garantizar su seguridad. En total, se han encontrado 62 huevos eclosionados, por lo que se estima que alrededor de unas 30 fueron al mar. Los ejemplares que se han encontrado en el nido se han trasladado al Centro de recuperación de fauna.