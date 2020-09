Cómo pasar de la culpa a la acción climática

El ambientólogo e investigador Andreu Escrivá acaba de publicar «Y ahora qué hago», un ensayo en el que intenta dar respuesta a las innumerables preguntas que muchos se hacen ante el cambio climático, una obra para quienes se sienten impotentes y avasallados ante la avalancha de información pero, a su vez, necesitan hacer algo.

Escrivá afirma que el cambio climático no solo afecta al medio ambiente, sino a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, de nuestro entorno, de nuestra forma de viajar o de comer. Con este libro intenta que la población no solo entienda la magnitud de este fenómeno, sino que se anime a involucrarse en la defensa de nuestra salud, de nuestros ecosistemas y de nuestro futuro. Y no es algo que debamos hacer solos, ya que, según Escrivá, «no estamos preparados para asumir individualmente la carga de salvar el planeta», por lo que en estas páginas se podrán encontrar herramientas para la acción personal y para impulsar el cambio en los demás. En defintiva, una mirada de esperanza sobre el futuro que nos espera.