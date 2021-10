Crisis de los contenedores: el caos está asegurado

La denominada «crisis de los contenedores» es más grave de lo que parece. Amontonados en los principales puertos de China, Asia, Estados Unidos y Europa, amenazan con colapsar el comercio mundial provocando una alarmante situación de escasez. En estos momentos, el coste de enviar un contenedor por vía marítima es diez veces mayor, o incluso más, que hace unos meses. Antes de la pandemia trasladar un «container» costaba mil dólares. Ahora diez mil. Y los productos que van dentro, entre un 3 y un 30 por ciento por encima.

Todo sube y, además, no hay suficientes buques para transportarlos. Con lo que muchas materias primas se deterioran, se acumula la basura en los puertos y en el interior de los barcos, que en muchos casos no pueden entrar en los muelles, de manera que el impacto ecológico se agrava. Los trabajadores del transporte marítimo mundial han advertido sobre un «colapso de los sistemas de transporte», a menos que se levanten rápidamente las estricciones pandémicas. Cosa que no va a suceder. Luego el caos está asegurado.