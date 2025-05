AIRE, la IA que te dice dónde va ese envase que no sabes en qué cubo tirar

Separar de manera correcta los residuos en casa puede parecer una tarea sencilla… hasta que te topas con el corcho de una botella de vino, un cartón impregnado de residuos orgánicos, una toallita húmeda o una bandeja blanca de poliespán. ¿Contenedor azul, amarillo, gris...? Con algunos de estos objetos, la duda está servida. Y es justo ahí donde entra en juego AIRE, el asistente inteligente desarrollado por The Circular Lab, el centro de innovación en economía circular de Ecoembes, ubicado en Logroño.

Este chatbot gratuito, que lleva funcionando desde 2018 y que ahora incorpora lo último en inteligencia artificial generativa, se ha convertido en un aliado muy eficaz para quienes quieren reciclar bien sin complicarse la vida con búsquedas en Internet. Pero AIRE no es solo un chat; es una herramienta inteligente que utiliza voz, texto y, atención, fotografías, para responder al instante sobre cómo separar todo tipo de residuos. ¿No sabes si el frasco de colonia va al amarillo, al verde o al gris? ¿Tienes una foto del objeto y no tienes ni idea de qué hacer con él? AIRE lo analiza y responde.

Además de reconocer imágenes, AIRE está disponible en cinco idiomas (castellano, catalán, gallego, euskera e inglés) y, desde el año 2024, puedes escribirle también a través de la app de WhatsApp, lo que ha hecho aún más sencillo acceder a sus servicios. Prueba de su utilidad son los resultados. La herramienta ha respondido a casi medio millón de consultas en 2024, con 309.000 a través de su aplicación, 145.900 en distintas webs y más de 40.000 por WhatsApp, su nuevo canal estrella. Porque reciclar debería ser fácil, y ahora lo es más que nunca.

Errores más comunes

Pero, ¿qué hace diferente a la nueva versión de AIRE? La respuesta está en la IA generativa, una tecnología que no solo analiza datos sino que crea contenido nuevo, como imágenes texto, audio, y vídeo. A diferencia de otros tipos de IA, este modelo es capaz de crear datos nuevos que no existían previamente, empleando dicha información para comprender consultas o solicitudes de los usuarios formuladas en lenguaje natural, y ofrecer contenido nuevo y pertinente como respuesta.

Eso permite que el asistente entienda preguntas formuladas en múltiples formatos y ofrezca respuestas útiles, claras y adaptadas al contexto. Ya no se trata solo de decir «dónde va una lata de refresco», sino de explicar, por ejemplo, qué hacer si una «cola» está llena, si lleva una pajita de plástico o si la has encontrado tirada en la calle. Esta capacidad permite a AIRE acompañarnos en escenarios muy diversos, desde una limpieza doméstica hasta campañas de reciclaje en escuelas o empresas.

El conocimiento sobre reciclaje doméstico aumenta año a año en España, sin embargo, hay residuos que aún provocan cierta confusión. Uno de los errores más comunes es tirar las latas de conserva al contenedor al contenedor gris o al verde. Sin embargo, son un envase de aluminio, por lo que su sitio es el contenedor amarillo. ¿Y qué hacemos con las toallitas húmedas o los pañales? Se lo preguntamos a AIRE y nos responde que no van en el azul (aunque parezcan de papel), pero tampoco en el amarillo (aunque tengan plástico). Van al contenedor de restos. Igual que las servilletas o papeles sucios con aceite, tampoco deben mezclarse con el papel limpio. Sin embargo, el cartón de una pizza o similar, impregnado de residuos orgánicos, debe depositarse en la fracción de papel y cartón.

Los cosméticos también pueden generar confusión, pero cuando le cuestionamos «¿Dónde van los frascos de perfume, los envases de maquillaje, los aerosoles?», AIRE nos contesta que depende del material de cada componente, y ahí es donde brilla este sistema de inteligencia artificial: no solo dice el qué, sino también el por qué. Además, te señala dónde depositar cada uno de los componentes de los botes de jabón, desodorantes, perfume, maquillaje, etc. Pieza por pieza.

«Con AIRE, dejar atrás las dudas es tan fácil como enviar una foto o escribir un mensaje. Con inteligencia, accesibilidad y un compromiso real con el medio ambiente, AIRE demuestra que la tecnología, lejos de ser fría, puede ser una aliada cercana en la lucha contra los residuos», señala Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes. «AIRE es fruto de la escucha activa: los ciudadanos nos planteaban sus dudas de reciclaje y en Ecoembes tuvimos claro que teníamos que facilitarles las cosas, darles herramientas para resolverlas, y la tecnología era la forma más apropiada para hacerlo», señala.

Lo cierto es que reciclar bien no tiene por qué ser complicado y no debería serlo. AIRE abandera justo eso: un avance tecnológico que no solo mejora la gestión de residuos, sino que empodera a los ciudadanos y los convierte en parte activa de una transformación cultural hacia un planeta más limpio y sostenible. Es posible que estas herramientas nos ayuden cada vez más en ese camino.