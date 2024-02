Hace un tiempo, creo que fue en 1993, hice una «Canción para la marcha verde», cuando conjuntamente las organizaciones agrarias españolas promovieron un gran encuentro de agricultores y ganaderos en Madrid para reivindicar sus derechos. Por entonces hice unos versos, que extraigo de mis poemarios para recuperar nueva vida, con ocasión de las confrontaciones de la gente del campo con la PAC en virtualmente toda Europa Occidental. Ahí va, para su lectura, una parte de la canción:

No seré yo quien discurra/sobre estas gentes que llegan/de los campos, y las sierras, /de los valles y majadas.

No seré yo quien haga de poeta para exaltar en un canto, /o para expresar en lo alto,/lo que siento por los campos, /por los prados, los cerros y los llantos.

Vienen de lejos, por millares, a raudales, /de las umbrías resecas, / de las cordilleras sin nieves, /de siembras perdidas, /de las vegas otrora rumorosas, /de las estepas más áridas si cabe.

No ha colmado la esperanza:/ traen consigo el sueño de los trigos candeales, /que no sazonan, /de las espigas en tiempos enhiestas,/ que ahora no granan, /de los ganados antaño fecundos, /que no crían hogaño, /de las huertas ubérrimas, / que las plagas diezmaron implacables.

No hay cielo protector./No hay un Señor de las Cosechas /que todo os garantice. /Cada día, cada mes, miráis arriba, /en busca de la lluvia. /Y buscáis abajo, /el suave aroma del tempero.

Vosotros sois la nostalgia /De aquellos versos de Fray Luis: /“Oh campo, oh monte, oh río! /… Despiértenme las aves, /con su cantar suave no aprendido… /Del monte, a la ladera, /por mi mano plantado /tengo un huerto. / … El aire el huerto orea, /y ofrece mil olores al sentido…»