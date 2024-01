«La filantropía es necesaria para crear impacto social positivo»

Galardonada en la última edición de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre, la Brazil Foundation ha movilizado desde el año de su creación, 2000, más de 45 millones dólares con los que 845 organizaciones de la sociedad civil han desarrollado proyectos e ideas transformadoras en el país natal de su fundadora, Leona Forman.

¿Qué es la Fundación Brasil Foundation?

Es un proyecto que nació en 2000, ya lleva 23 años funcionando, por un pequeño de un grupo de personas, que donan de una forma consistente y, paralelamente, buscamos otros recursos para poder financiar los proyectos que apoyamos. El patrimonio propio de la Fundación es pequeño, pero tenemos la capacidad de captar financiamiento y recursos de empresas, de fundaciones y también individuales y de familias, para trasladarlos a entidades sociales brasileras.

Promueven la filantropía para generar impacto positivo.

Así es. Queremos incidir en la importancia del retorno para la sociedad entre quienes han tenido éxito, concientizar sobre la importancia de apoyar a su país y en la superación de las desigualdades allí.

¿Cuáles son sus áreas de interés?

Educación, equidad de género, emprendimiento negro y medio ambiente y cambio climático.

¿Qué proyectos cree que han transformado o mejorado el entorno, ambiental y social, de las comunidades locales?

Hemos apoyado proyectos de Mujeres Artesanas en la Amazonía. Ellas producen, por ejemplo, collares de material de la propia floresta. También están desenvolviendo proyectos de turismo sustentable, creando pequeñas empresas locales para recibir turismo ecológico. Por ejemplo, restaurantes tradicional y locales para las personas visitantes, que, además, crean empleo en la comunidad. Destacaría también los de otras organizaciones que trabajan en favelas formando a jóvenes en habilidades informáticas, lo que supone para ellos una posibilidad de superación y aspirar a una trayectoria vital. Además, han sido proyectos que han podido ser replicados en varias ciudades y para los que también hemos conseguido recursos económicos.

Tienen su sede en Río de Janeiro y en Nueva York, por qué en Nueva York?

La fundadora, Leona Forman, vivía allí cuando creó la Fundación. Y se mantiene ahí porque muchos brasileños que viven en los Estados Unidos viven allí. Tenemos bastantes posibilidades de captación de donaciones en los Estados Unidos, con brasileros y también no brasileros que tiene una pasión por Brasil, además de otras entidades que invierten y operan en Brasil.

¿Como realizan su trabajo?

Tenemos el conocimiento y las posibilidades para identificar proyectos interesantes para las entidades que contactan con Brazil Foundation. Hacemos el análisis de campo, de las necesidades y las entidades que están trabajando en las áreas en las que quieren implicarse. Los seleccionamos con criterios de innovación, viabilidad y cuantificación de resultados, así como por la capacidad de ser replicables en otros lugares.

¿Pueden evitar que esas empresas hagan green o social washing con la colaboración con ustedes?

Tenemos mucho cuidado con esto. Un ejemplo, una compañía aérea quería apoyar un proyecto de capacitación en habilidades directamente relacionadas con la empresa. Realmente, era formación para jóvenes que potencialmente entrarían a trabajar después allí. Utilizar dinero de donaciones para ayudar a la empresa a formar a sus futuros empleados. Les avisé de que la acción aparentaba ser muy buena, pero aparecía un conflicto de interés. No pudimos aceptar el proyecto.

¿Por qué una profesional con una trayectoria tan amplia en instituciones y países diferentes se dedica a este tipo de trabajo?

Buena pregunta. Mi vida toda es así. Nunca tuve ninguna intención de trabajar de otra forma, siempre me dediqué al trabajo social. Diría que probablemente porque yo fui criada en el protestantismo tradicional. Ahora no soy una persona religiosa, pero me acerqué a la teología de la liberación y fue una influencia muy importante, estudié teología también y este compromiso social siempre ha sido parte de mí.

Para hacer este trabajo de manera eficaz y que realmente dé resultados ¿hay que ser profesionales?

Sí. Es un trabajo que requiere tener una formación muy importante. Por ejemplo, para poder distinguir a quién está haciendo un trabajo real de otros que quieren aprovechar la generosidad de los demás para promoverse así mismos. Saber detectar la corrupción o conflictos de interés como el que comentaba antes.

Perfil

De las Naciones Unidas al trabajo social

Doctora en Educación por la Universidad de Harvard y alta ejecutiva en internacional en alianzas intergubernamentales. Como diplomática de las Naciones Unidas, ha trabajado en programas de desarrollo, justicia social, paz y gobernanza en América Latina, Asia y Estados Unidos. Desde hace cinco años lidera la Brazil Foundation para la promoción promoción la transformación social de comunidades locales en Brasil. La conversación, en español fluido, incorpora muchas palabras comunes al idioma del país en el que ahora vuelca su conocimiento y experiencia adquirida en lugares y sociedades tan diferentes como Afganistán, Sri Lanka, India, Bután, Maldivas y el Cono Sur americano.