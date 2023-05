¿Hay que poner en pausa la transición verde europea?

Desde que se aprobara el Pacto Verde, en 2019, se han presentado casi 50 propuestas legislativas que buscan la descarbonización de la economía. Es más, a tan solo un año de las elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, hay encima de la mesa hasta 10 propuestas de ley como la reducción del uso de pesticidas o la restauración de los espacios naturales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, se ha mostrado hasta ahora orgullosa de la «cantidad» de normas que se han aprobado. Sin embargo, la semana pasada sorprendió con unas declaraciones en las que se cuestiona «la capacidad de absorción» de tanta normativa.

La Comisión ve signos de fatiga. Desde 2019, las protestas de los agricultores han sido frecuentes en Bélgica, Francia, España o Portugal. En Holanda el Movimiento Campesino Ciudadano holandés (BBB) ha pasado de ser un grupo de protesta a configurarse como el triunfador de las últimas elecciones en el país. Pero es que además, desde el sector energético se ha presionado para que gas natural y nuclear figuren dentro de la taxonomía europea como fuentes de energía «verde», Alemania ha conseguido que la UE no prohiba la fabricación de coches de motor de combustión más allá de 2035 y países del Este como Polonia o Bulgaria se han unido en contra del parecer de Bruselas para vetar la entrada de grano proveniente de Ucrania a sus mercados. Hasta el presidente francés Emmanuel Macron ha pedido una pausa «para no dejar a nadie atrás y preservar la industria de la competencia de países con menos medidas medioambientales. La politóloga Cristina Monge cree que «con este anuncio, von der Leyen solo quiere garantizarse la reelección. Los conservadores europeos están pidiendo una pausa y es verdad que se ha legislado mucho, pero hay que tener en cuenta también que se ha invertido mucho y mandar ahora este mensaje de cambio puede generar miedo entre los inversores».

Hemos preguntado a diferentes partidos si hay que pausar la transición y algunos nos han contado su opinión y sus propuestas.

*PP (reunión de Munich)

En su reciente reunión en Munich el PP europeo solicitaba una moratoria de dos años para medidas legislativas pendientes «que imponen una mayor carga a los agricultores y ponen en peligro la seguridad alimentaria. Se necesita un equilibrio entre el Green Deal y un acuerdo económico para garantizar la competitividad. Europa no es un proyecto de élites y hay que evitar la exclusión de las zonas rurales.

¿Qué propone?

«Una nueva Política Agrícola Común (PAC) con un presupuesto fuerte que se negociará después de las elecciones de 2024. También se compromete a «hacer de la innovación la base de la prosperidad social y la competitividad económica en Europa. El EPP debe apuntar a un sistema educativo vibrante para mejorar las habilidades digitales que tanto se necesitan».

*PSOE (Clara Aguilera, diputada del Parlamento Europeo y vpdta. de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural)

«La Comisión ha planteado esta normativa tarde y mal. En un año se termina la legislatura y hay 10 proyectos legislativos encima de la mesa. Es imposible que todas estas normativas llegue a tiempo. Entiendo, y hablo en mi nombre, la desazón de los sectores agrícola y pesquero europeo porque se han tomado decisiones sin contar con ellos. Además, está la guerra de Ucrania, la inflación, hemos salido de una pandemia. Todo esto se debe valorar. Nuestro grupo apoya el Pacto Verde pero no de esta manera. Hay que debatir y consensuar».

¿Qué propone?

«La gran diferencia con el PPE o la ultraderecha es que ellos se oponen a cualquier normativa. Yo parto de la base de que hay que actuar contra el cambio climático, pero los plazos y las formas es lo que hay que cambiar. Creo que hay que reconducir, priorizar en qué actuar y sacar leyes con acuerdos con los sectores, sentarse a negociar».

*PNV (Izaskun Bilbao Barandica, eurodiputada de EAJ-PNV)

El objetivo debe mantenerse, pero hay que modificar algunas estrategias de intervención en las que, en ocasiones la ideología, la búsqueda del titular más espectacular coloca en un segundo plano a la ciencia y la tecnología. Hemos tenido un ejemplo recientísimo con el debate sobre la taxonomía de las inversiones energéticas y otro con el intento de prohibir la venta de vehículos de combustión interna para 2035. La decisión adoptada no mejoraba la velocidad de reducción de emisiones respecto a alternativas como la que nosotros defendimos. La Unión es líder mundial en tecnología de combustión y en combustibles alternativos a los fósiles. Estos son los errores que no se pueden cometer. La transición energética, de movilidad, los procesos de transformación en la producción de alimentos, la evolución en tratamiento de residuos hay que hacerlos con y no contra los agentes de esos ámbitos.

¿Qué propone?

Todos los sectores productivos necesitan cambios para avanzar en la transición, pero es necesario hacerlo de acuerdo, de la mano para que la transición sea posible y justa. Es fundamental la participación tanto en los procesos de decisión como en la ejecución de las políticas de las autoridades locales y regionales… Uno de los temas fundamentales, del que se habla menos, para contribuir a nuestra resiliencia es todo el ámbito de la política social, de empleo e igualdad. Las sociedades menos igualitarias y cohesionadas no son resilientes. Por eso hablar de pacto verde obliga a hablar adecuada formación profesional, políticas de igualdad, de cohesión, etc.

*Sumar (fuentes del partido)

No hay que relajar las medidas medioambientales, hay que acelerar las medidas sociales y económicas de acompañamiento para que nadie se quede atrás. La transición ecológica es imparable y nos estamos jugando si la pagan los de siempre o si lo hacen los que más tienen que aportar, si quienes la lideran son los negacionistas y retardistas climáticos o aquellos que apuestan por proteger a las personas, la democracia y el planeta. Es necesario recoser la mayoría que puso en marcha el Pacto Verde y entender que, en el contexto actual es más urgente que nunca alcanzar los objetivos. Un Pacto expandido, con ambiciones renovadas y objetivos adelantados ha de ser nuestra brújula política. Europa tiene la oportunidad de encontrar un lugar autónomo en el nuevo orden internacional como principal impulsora de la planificación ecológica democrática global. EE UU no tiene por qué liderar la industrialización verde.

¿Qué propone?

E Fitfor55 debe impulsar con mayor ambición las energías renovables y la descarbonización de sectores como la industria o la vivienda; los poderes públicos tienen el deber de facilitar que la inversión pública y privada acelere la transición climática justa, sin que esto suponga dar cheques en blanco a las empresas, que deberán respetar estándares a la altura de los desafíos; es necesario reforzar instrumentos como el Fondo de Transición Justa o el Fondo Social Climático, así como estudiar la posibilidad de crear una herramienta financiera que mitigue el impacto sociolaboral. Estamos, también, ante la oportunidad para innovar en el plano fiscal -mediante un impuesto de emergencia climática al patrimonio de las grandes fortunas-, una reforma verde de la contabilidad nacional, una apuesta por una planificación industrial verde que corrija las desigualdades territoriales de la UE.

*Vox (fuentes del partido)

Desde Vox lo advertimos y no nos escucharon. No escucharon a los sectores implicados y ahora se plantean retroceder. Exigimos que no se vuelvan a imponer políticas en contra de nuestros sectores de producción sin haber hecho un estudio previo de impacto económico y sin escuchar y tener en cuenta las advertencias de los distintos grupos políticos y sobre todo de los profesionales implicados. No aceptamos ninguna normativa de la agenda 2030 porque no creemos que sea un plan de prosperidad para los países adscritos sino lo contrario. No es coherente aplicar políticas que luchan contra un supuesto «apocalipsis climático» sencillamente porque llevan décadas haciendo predicciones que nunca se han cumplido.

¿Qué proponen

El cuidado del medio ambiente no es incompatible con la prosperidad económica. Derogaríamos todas las leyes derivadas de la agenda 2030 porque queda claro que suponen la ruina de todos los sectores y el empobrecimiento de la población y plantearíamos un plan de producción respetuoso con el medio ambiente no basado en el aumento indiscriminado de impuestos sino en premiar a los comprometidos.

*Equo (fuentes del partido)

Frenar el Pacto Verde es peligroso e irresponsable. Con las olas de calor y sequías recurrentes, no hacen falta más evidencias sobre lo real que es la emergencia climática y sus impactos diarios en nuestras vidas. No es momento de relajar el Green Deal sino todo lo contrario. Actuando ahora y con más ambición, se abre una oportunidad enorme para mejorar a la vez salud y economía.

¿Qué proponen?

Es urgente una reforma profunda del sector agrícola basado en una forma de producir al mismo tiempo responsable de la emergencia climática y víctima de ella. Seamos claros: no hay alimentos en un planeta muerto. Producir de forma ecológica y sin pesticidas no es una opción, es una necesidad. El presente y el futuro de España y de la UE se escribe de la mano de la agricultura ecológica, de las energías renovables o de la movilidad sostenible.