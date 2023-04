«Ningún país está preparado para recibir la llegada de la IA»

Estemos preparados o no, dentro de muy poco la Inteligencia Artificial (IA) cambiará nuestra vida de forma determinante. Nos encontramos frente a una nueva era en la que no basta con ser un humano común y corriente. Estamos, por tanto, en un buen momento para analizar cuáles serán sus efectos en la sociedad, ya que según aseguran los expertos, no habrá ninguna industria sobre la que no impactará, ya sea de forma positiva o negativa. Desde la investigación, la IA podrá potenciar proyectos a favor de la conservación del medio ambiente. No obstante, en países como el nuestro, donde la empleabilidad es un sector altamente sensible, el panorama podría ser desolador si no se reforma el sistema educativo adaptado a las nuevas tecnologías. Al menos así lo cree Carlos Sentís.

¿Cómo describiría la IA?

La inteligencia artificial es la habilidad de las máquinas de percibir, sintetizar, inferir y generar información que es similar a lo que un humano puede hacer, pero hecho por las máquinas. Lo cierto es que la IA tendrá un efecto transformador extraordinario en todas las disciplinas y sectores de producción, servicios e instituciones, ya que puede multiplicar por diez o incluso por cien el resultado generado por una persona, pero al ser un multiplicador de los humanos, también las amenazas se multiplican.

¿Cúal es la relación de la IA y el medioambiente?

Se aprovecha en todo tipo de investigaciones y proyectos, está siendo utilizada muchísimo en la protección al medioambiente y la biodiversidad. Los siguientes pasos podrán ayudar al descubrimiento y desarrollo de nuevas formas de energía, soluciones en la optimización de recursos y permitirán prever riesgos para la biodiversidad. Su impacto en el medio ambiente es más positivo que negativo, pero aún se está buscando la forma de introducirlo, ya que el verdadero riesgo de la IA radica en que este multiplicará los riesgos de guerras, protestas, desinformación, ciberseguridad, ciberseguridad, porque de repente millones de personas serán capaces de crear.

¿Cómo queda el empleo?

Se estima que más del 50% de los trabajos del mundo van a cambiar, más de 2.000 millones de personas tendrán que adquirir nuevas habilidades. El sistema educativo actual no prepara a la sociedad para las demandas, de hecho, estas cambiarán radicalmente cada año y tenemos que sobrevivir a esto. Es un hecho que en los siguientes años y décadas la mayoría de las empresas van a despedir a la mayoría de sus equipos, y la mejor solución, es que cada uno de los empleados sea emprendedor y que tengan su propia capacidad de desarrollarse económicamente como individuos. Se estima que la IA generará una ganancia superior a los 12.000 billones de euros del crecimiento del PIB mundial y eso solo podrán aprovechar los empresarios o autónomos. Ser un empleado tradicional será mucho más difícil.

¿Qué opinas de ChatGPT?

ChatGPT multiplica nuestra capacidad de creación y bien utilizado es la herramienta para expandir nuestra mente, aprender de forma más efectiva, procesar cantidades de información y conectar conceptos extremadamente complejos. Pero quienes consideran esta herramienta suficiente para todo el trabajo cognitivo, van a ver como su capacidad cognitiva real se va reducir muchísimo, porque para que el cerebro funcione de manera óptima debe practicar, pensar, escribir y procesar información. Si entendemos la educación como exámenes o la competición por notas, no nos estaremos preparando adecuadamente para lo que viene. Creo que tenemos que incentivar a los niños a dominar estas tecnologías, exigirles que piensen y que suban el nivel educativo, poniéndoles retos reales, como formas para mejorar las problemáticas de sus países.

¿Cómo recibe España la llegada de la IA?

Ningún país está preparado para recibirla. No hay información suficiente para entender sobre la capacidad de disrupción que va a generar. La brecha digital asciende a márgenes insalvables. España recibe la IA en un momento crítico con problemas económicos muy graves.