Una nueva plataforma rural exigirá políticas activas contra el maltrato al campo

El mundo rural, en su más amplio espectro económico y social, ha dicho, “¡basta!”. Cientos de organizaciones se han organizado para crear SOS Rural, una gran plataforma nacional que busca poner en valor la actividad productiva y social del medio rural.

Se trata de una organización que reivindica las actividades del mundo rural, como la agricultura, ganadería, caza, pesca y, en general, todas las que se generan alrededor de ellas y a otros muchos sectores adyacentes (logística, energía, cultura, turismo, gastronomía, caza, hostelería, etc.).

SOS Rural se ha presentado esta semana en Madrid y ha anunciado la convocatoria de una gran manifestación en la capital el 14 de mayo, con la que se estrenará de manera oficial ante la sociedad española.

«La pandemia y la guerra en Ucrania, que han alterado las cadenas de suministro de productos esenciales en todo el mundo. Pero, da la sensación de que los políticos no han aprendido nada. Y ahora buscan que España pase de ser la huerta de Europa a ser una gran huerta solar que no produzca más que energía y hambre. Europa depende de España para su soberanía alimentaria, pero vamos camino de depender nosotros mismos de terceros países si no se toman medidas que hagan rentable el trabajo en el campo», declaró Salvador Marqués, uno de los portavoces de SOS Rural.

Los portavoces de la plataforma destacaron que un mundo rural tratado con justicia contribuye de forma decisiva a fijar población y a hacer una economía productiva necesaria para garantizar la seguridad alimentaria y, por tanto, a fomentar la vida y el futuro en las áreas no urbanas de España. Por el contrario, según han expresado, las políticas que limitan la producción fomentan la deslocalización, y amenazan esa soberanía.

La plataforma aspira a ser protagonista de una vez en la toma de decisiones de gestión pública por «la notable falta de conocimiento entre los responsables políticos de los problemas reales que afectan a millones de familias que viven fuera de las ciudades. Y porque el permanente politiqueo de las organizaciones agrarias tradicionales las ha convertido en entes ineficaces para la economía rural».

“Descubre y protege tu tierra”

Un objetivo principal de SOS Rural es restaurar el equilibrio entre el ámbito rural y la ciudad y fomentar la conciliación entre ambos mundos, dando a conocer la actividad en los pueblos, fundamentada en la agricultura, la pesca y la ganadería. Por ello, su lema es “Descubre y protege tu tierra”, una invitación sosegada y pedagógica a la sociedad civil urbana para que conozca la actividad de millones de españoles de todas las comunidades autónomas que se ganan la vida en el mundo rural de España y las aportaciones imprescindibles que hacen a la vida cotidiana de la ciudad, pero también sus problemas y su incierto futuro.

Para SOS Rural, actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, el turismo y la hostelería rural, la cetrería, la artesanía o la cultura y el arte y muchas otras, suponen una contribución económica y social para el conjunto de España que deben ser consideradas esenciales y prioritarias en la elaboración de políticas públicas. «De nada sirve definir el devenir económico del país, -asegura SOS Rural-, si no se tiene en cuenta la actividad económica del mundo rural. No sólo es la base de una economía real y actual, sino que en ella se sustenta la economía del país». «Sin las actividades del mundo rural no hay autonomía alimenticia,-ha comentado José Luis Bruna, otro de los portavoces de SOS Rural-, no hay preservación de nuestras tradiciones y orígenes, no hay protección efectiva del medio ambiente y no hay sostenibilidad posible».