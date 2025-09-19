Moeve acaba de celebrar en Madrid la jornada ‘Reputación y sostenibilidad: claves para la licencia social’. Organizada junto al Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership el evento contó con la participación de directivos de empresas e instituciones como Enagás, Renault Group, Sacyr, DKV, Moeve, Cotec, la Junta de Andalucía, Red Española de Desarrollo Rural, ECODES y beBartlet. Todos ellos han coincidido en señalar que la capacidad de las compañías para generar confianza y generar un impacto positivo y sostenible en los diferentes grupos de interés es lo que marca ahora el éxito empresarial. Por el contrario. la pérdida de legitimidad puede derivar en rechazo social, presión regulatoria o pérdida de clientes e inversores, mientras que mantenerla permite consolidar la sostenibilidad empresarial y la competitividad en el largo plazo.

En calidad de anfitrión del encuentro, Moeve ha destacado la importancia de abrir espacios de diálogo para compartir experiencias y aprendizajes en torno a la gestión de intangibles. Juan Llobell, director de Corporate Affairs de Moeve, ha añadido que «somos muy conscientes de que el éxito de nuestra transformación como compañía, uno de las más ambiciosas de Europa, no será posible sin el respaldo de la sociedad y de los territorios donde operamos. Desde nuestra dirección de Corporate Affairs estamos impulsando el área de Licencia Social y Alianzas como uno de los principales motores de nuestro cambio». Por su parte, Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence, ha señalado que «la licencia social para operar es hoy un requisito indispensable para cualquier organización. Ya no basta con cumplir la ley; las empresas deben demostrar coherencia, responsabilidad y propósito en todas sus actuaciones».

«Arboricidio» en Tres Cantos para salvar la alta tensión

Por incomprensible que parezca, los gestores del Canal de Isabel II han perpetrado una indiscriminada tala de árboles en la localidad madrileña de Tres Cantos para salvaguardar una línea de alta tensión que transcurre por una zona residencial urbana y que no ha sido soterrada, como el resto de las que existían con anterioridad en esta población de Madrid. Vecinos de la zona anuncian acciones.

Workday, plataforma abierta de RR HH y finanzas

Workday ha presentado en San Francisco durante su evento Workday Rising 2025 una serie de innovaciones con las que refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la transformación de los procesos empresariales. Pero no solo IA, la compañía aspira a ser la plataforma abierta en la que cualquier empresa pueda hacer cualquier operación relativa al dinero y las personas de otras compañías.

RIU destina tres millones a inversión social en 2024

RIU Hotels & Resorts destinó en 2024 un total de 3.171.135 de euros a inversión social, en el marco del primer ejercicio completo de su estrategia Proudly Committed. La compañía desarrolló 104 actuaciones con 88 aliados estratégicos, que impactaron de forma indirecta en 82. 644 personas. El eje Infancia concentró el 71% de la inversión, seguida del de Biodiversidad (22%) y Comunidad local (7%).