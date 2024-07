El tributo a la diversidad artesanal del whisky

No se trata de solo ponerle hielo al vaso. El mundo del whisky es una aventura apasionante, que se compone de recursos naturales y esencias especiales, a los que hoy The House of Suntory le rinde homenaje con su The Tsukuriwake Collection 2024. Entendiendo que ninguna marca tiene que ser ajena al respeto por la tradición y el medioambiente, The Tsukuriwake Collection 2024, de edición limitada, es una inspiración de la diversidad de sus emblemáticos whiskies artesanales.

The Tsukuriwake Collection 2024 Droomboutique

Respeto a las materias primas

La forma de elaboración de esta antología pone en valor a materias primas como la cebada y la turba, pero más aún al agua y al medio ambiente.

Es la primera y más exclusiva colección compuesta por diferentes referencias de The Yamazaki y The Hakushu, y que rinde homenaje al Tsukuriwake, que significa «elaboración artesanal apoyada en la diversidad». Su forma de elaboración muestra su respeto por la naturaleza usando técnicas combinadas que enaltecen las mejores maltas y las más destacadas barricas japonesas (Mizunara), para sacar el sabor más natural de los destilados de esta serie.

Con esta filosofía, surgen cuatro whiskies de malta que reúnen lo mejor de la casa japonesa: The Yamazaki Golden Promise, The Yamazaki Islay Peated Malt, The Yamazaki 18yo Mizunara y The Hakushu Peated 18yo Malt. Los cuatro han sido elaborados en Yamazaki y Hakushu, dos de las destilerías más reconocidas de The House of Suntory. La primera, la más antigua de Japón, cuenta con numerosos premios, y se ubica desde 1923 en la periferia de Kioto, el origen de las aguas más puras del país nipón. La segunda, por su parte, se abrió en 1973, y está situada en las laderas del monte Kaikoma, lugar en el que los whiskies de malta adquirieren un sabor particular gracias al microclima.

Por fuera, el ecologismo no es indiferente, pues The Tsukuriwake Collection 2024 se presenta en un packaging en caja de madera, que al abrirse muestran las cuatro botellas en formato tríptico, y cuenta con un cierre de piel y hebilla metálica.

El estuche es tan único y especial que se ha diseñado en edición limitada (158 unidades en España). Su precio es de 3.825 euros y pueden adquirirse en tiendas y boutiques especializadas. The House of Suntory ha hecho historia con sus whiskies elaborados de forma artesanal, logrando que estos sean los líquidos más aplaudidos del mundo. Con The Tsukuriwake Collection 2024, la marca vuelve a revelar el porqué de su prestigio, el cual no ha perdido calidad desde la creación de la primera destilería de whisky en Japón hace más de 100 años.