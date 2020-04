Renault planea arrancar su actividad esta semana

Las factorías de Renault en Valladolid y Sevilla están preparándose para poder volver a iniciar sus actividades dentro de esta misma semana. Sería una puesta en marcha gradual que afectaría a los departamentos de motores y cajas de cambios, pero no a la producción de automóviles en las cadenas de montaje, según han informado fuentes de la empresa. Otras plantas retrasan su apertura a más largo plazo, como las dos de Iveco que no comenzarán su actividad hasta la primera semana de mayo

El presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, indicó que la producción de vehículos, como el Captur, no comenzará hasta finales de la semana que viene y advirtió que hay que compatibilizar actividad y salud. "No podemos arriesgarnos a que una vez trabajando aparezcan contagios en nuestras fábricas". La vuelta a la actividad de Renault va a ser por fases y hoy la dirección ha convocado al comité de empresa para tratar del tema de la puesta en marcha.

Motores y cajas de cambios son componentes de fuerte exportación y abastecen a otras factorías del grupo. Las plantas de Corea y China ya han vuelto al trabajo y lo puesto en marcha allí puede servir para el resto del grupo, adaptándose a la ley de cada país, explico el presidente de Renault en España. En cuanto a la actividad en carrocería y montaje de Valladolid, está ligada a lo que suceda en el mercado europeo. “La idea que tenemos es la de empezar en la semana del 20 al 24 la producción sobre todo del Captur, que como es sabido es un modelo nuevo con todas sus versiones que estaba en pleno lanzamiento comercial y se exporta a 70 países. Pero arrancar una fábrica de vehículos es más complejo que hacerlo con una de motores, así que iremos viendo poco a poco”.

Panorama incierto

En cuanto al final de la pandemia, a juicio de De los Mozos mientras no haya una vacuna "el panorama en los próximos meses va a ser bastante incierto. A finales de enero estuve en Japón y Corea del Sur y no entiendo cómo, tras ver lo que estaba pasando allí, con continuas tomas de temperatura a la población, la comunidad europea ha reaccionado de la forma que lo ha hecho, sin coordinación entre los países y adoptando medidas un poco tarde. Estamos ante un panorama cuya gravedad nadie esperaba. Es cierto que no se tomaron las medidas que hubieran sido oportunas, pero lo que venía era desconocido. Ahora es momento de salir cuanto antes del drama humanitario. Lo prioritario es detener esto y, una vez pasado, llegará el momento de hacer balance”.

Iveco retrasa su apertura a mayo

Por otra parte, las instalaciones de Iveco en Madrid y Valladolid retrasarán su puesta en marcha hasta el 4 de mayo, ya que para su trabajo necesitan proveerse de piezas y recambios que tienen que venir de otros puntos de Europa, especialmente Italia, y hay desabastecimiento ya que estos talleres italianos no comenzarán su actividad hasta la última semana de este mes.

Estos centros de Iveco en España llevan parados desde el 16 de marzo. Hasta entonces, estaban produciendo 122 camiones de los modelos Way y Stralis en Madrid-Barajas y 126 furgonetas Daily en Valladilod.