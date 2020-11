López Frade: “La subida del impuesto de matriculación puede hundir al sector del automóvil”

El máximo responsable de la marca Suzuki en España se ha mostrado pesimista por la evolución del mercado del automóvil en el próximo ejercicio si el Gobierno aplica rigurosamente las normativas de emisiones WLTP e incrementa el impuesto de matriculación. “Una medida así va a suponer el hundimiento de las ventas ya que, con la norma de 120 gramos, aproximadamente la mitad de los coches vendidos se verán afectados por este impuesto, cuando ahora sólo lo pagan un 20% de los vehículos. Van a subir el precio de los coches en el momento más inoportuno y los fabricantes no tenemos margen para asumir este incremento”.

Juan López Frade ha pedido a los responsables de industria aplazar la norma y modificarla, como ya han hecho otros países como Francia o Portugal. Si no lo hace, la tendencia a la baja en el número de matriculaciones que se está sufriendo en el último trimestre de este año puede prolongarse a lo largo de 2021. “Algo que va a ser muy perjudicial para la economía española ya que, en un momento en que la principal industria, el turismo, se cae, no es el momento de poner palos en las ruedas a la segunda industria más importante del país, que es el sector del motor”.

A esta situación se une el hecho que, según López Frade, los dos planes de ayudas para incentivar las ventas de coches, el Moves y el Renove, no están funcionando. En su opinión, esto se debe a errores en su funcionamiento. En el caso del Moves, el hecho de haber transferido su ejecución a las CCAA ha provocado que tres de ellas aún no lo han activado, a pesar de haber transcurrido ya varios meses. Y además se han asignado los fondos por volumen de población, en lugar de por el número de matriculaciones de cada zona, por lo cual en algunos sitios hay excedente de fondos mientras que en otros, se han agotado. En cuanto al Remove, no funciona porque el mecanismo es complicado. En su opinión, era más sencillo el sistema antiguo en el que los descuentos los tramitaban directamente los concesionarios en el acto. Ahora lo debe hacer el comprador interesado y los pagos pueden retrasarse meses.

Un mercado en recesión

El mercado mundial de automóviles va a descender este año un 17%, mientras que las ventas de Suzuki en el mundo, estimadas en 2,4 millones de unidades, bajarán un 16%. En Europa, la marca japonesa va a vender 221.000 vehículos, con una merma del 15% frente a 2019. Según el presidente de Suzuki, el sector del motor en general se enfrenta a retos de difícil solución, como por ejemplo la normativa de reducción de hasta un 30% de emisiones en el año 2030y los objetivos de descarbonización en 2040 o la llegada de nuevas tecnologías de electrificación, o del empleo del hidrógeno que puede dispararse en los próximos años.

Por lo que se refiere a España, el mercado cerrará diciembre con unas ventas totales de 850.000 unidades, de los cuales un 0,6%, es decir, 5.100 coches, serán de la marca Suzuki. Las previsiones para el año que viene que estima López Frade sitúan al mercado total de España en un millón de unidades, con un crecimiento del 17,6% respecto a este año. En Suzuki, el crecimiento será del 19,2% y venderán un total de 7.100 unidades, aumentando la cuota de mercado hasta el 0,71%.

Este esperado incremento se va a deber a las novedades atractivas en la gama de la marca, como son los modelos derivados del acuerdo que Suzuki mantiene con Toyota y fruto de ellos ha sido el lanzamiento del Across y otros modelos que están a punto de presentarse. Asimismo, estarán disponibles el año que viene el buscado Jimny para el mercado de empresas, y el Vitara que llegará en otoño. Suzuki mantiene además, un año más y van trece, su copa de promoción de nuevos pilotos en las competiciones de rallyes, Una tradición más dentro del espíritu de una marca que, según López Frade, “siempre fabricará coches divertidos y deportivos”.