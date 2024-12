El feo desprecio de la baronesa Thyssen con Susanna Griso en directo

La baronesa Thyssen es una mujer indomable que siempre ha seguido los designios de su corazón, sin desatender los acertados consejos que su cerebro le dictaba. Así ha encontrado la fortuna en todas sus decisiones a lo largo de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, en ocasiones protagoniza patinazos tan comentados como el de este jueves, cuando ha quedado muy mal no solo con Susanna Griso, a quien le ha hecho un feo en directo, sino también con todos los compañeros de ‘Espejo Público’ y su audiencia. Nadie daba crédito a la escena que se acababa de producir en la mañana de Antena 3, cuando Carmen Cervera ha finalizado su conexión con el programa de manera abrupta, sin permitir que nadie le haga preguntas sobre el discurso promocional que acababa de soltar de carrerilla.

VÍDEO: El Museo Carmen Thyssen Barcelona comienza a caminar y no prevé su apertura antes de 2027 Europa Press

Susanna Griso se ha visto en una situación delicada al tener que dar explicaciones por un suceso que se le ha escapado de sus manos. Desde primera hora de este jueves, en ‘Espejo Público’ se animaba a su audiencia a permanecer atentos, pues charlarían en exclusiva con la baronesa Thyssen. Sin embargo, no fue tal y como habían vendido, pues la entrevistada parece que tenía cosas mejores que hacer que responder a preguntas. Ni tan siquiera cuando el asunto le interesa personalmente, pues conectarían con ella desde el Ayuntamiento de Barcelona, donde abrirá un nuevo museo. También le brindarían la oportunidad de hablar de la exhibición que realizará en el Museo del Carmen de Valencia a favor de las víctimas de la DANA. Allí estaba puntual la protagonista en directo con la reportera al lado, pero parece que no tenía demasiada gana de cháchara y ha querido quitarse el marrón lo antes posible.

“Sois los primeros que vais a saber esta noticia. Hace unos años, en el Museo del Carmen de Valencia, en el centro cultural de Valencia, hice una exhibición de cuadros de Monet. Ahora estoy preparando una exhibición temporal de cuadros para Valencia a la que voy con mucha ilusión. Ese es mi pequeño granito de arena para ayudar. Estoy con vosotros, Valencia, un abrazo muy fuerte”, anunciaba feliz la baronesa Thyssen al poder comunicar el gesto con el que busca recaudar fondos con los que ayudarles con la tragedia que les cayó de los cielos. Pero nadie esperaba que después de decir esto, sin previo aviso, se quitase el pinganillo de la oreja, se diese media vuelta y abandonase el recinto: “Bueno, me voy”, se despedía sin más dilación, pues quizá quiso hacer suyo eso de “lo bueno, si es breve, dos veces bueno”.

Susanna Griso y la baronesa Thyssen en el momentazo Espejo Público

“Bueno, pero no hombre, dile que no se vaya, dile que no se vaya”, trataba de evitar la huida de la baronesa Thyssen una incrédula Susanna Griso. No ha habido manera, una vez que se ha quitado el pinganillo, ha dejado de escuchar lo que le reclamaban en plató y tampoco quería atender a razones con la reportera. “¿Qué ha pasado? Que no hemos podido ni preguntarle”, se quejaba la presentadora de ‘Espejo Público’. Insistía pues no llegaba a comprender lo sucedido: “Dile que le queremos saludar”, invitaba de nuevo a sumarse a la conversación, pues por cierto la aristócrata ni tan siquiera dijo hola al llegar. “Pues un abrazo, adiós”, zanjó a modo de despedida Carmen Cervera, dejando claro que no tenía intención alguna de hablar más. “Ahora está con otra compañera a la que está tratando bastante mejor. Escucha, ¿está entrando en directo en otro sitio y está hablando más? Marta, pega el micro, que esto no me gusta”, decía ahora Gema López, molesta. Al parecer, todo responde a la impaciencia de la baronesa, quien tuvo que esperar para su entrevista y no le sentó bien ese gesto.