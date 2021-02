¿Qué hace un Porsche a más de 160 km/h dentro de un edificio?

La firma automovilística Porsche ha logrado un nuevo Récord Guinness con su modelo Taycan, al alcanzar una velocidad de hasta 165,1 kilómetros por hora (km/h) en el interior de un centro de exposiciones en Nueva Orleans (Estados Unidos), estableciendo un nuevo récord mundial como la velocidad más alta alcanzada por un vehículo en un edificio cerrado. Fue el piloto Leh Keen el que llegó a conseguir tales velocidades dentro del edificio con un Porsche Taycan, superando el anterior límite, que se situaba en los 138,4 km/h.

Entre las reglas que impone Guinness World Records se encuentra que el piloto tiene que empezar y terminar en parado su intento de récord, todo ello dentro del espacio del edificio. No podía ser en cuesta arriba ni contar con una red de seguridad. Tampoco podía haber puertas abiertas y, por tanto, ninguna vía de escape. Por todo ello, el anterior récord se había mantenido imbatido durante siete años.

Fue un Porsche Taycan Turbo S el modelo elegido, que acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos. Además, el espacio tampoco fue seleccionado de forma arbitraria, ya que cuenta con más de nueve hectáreas.

"No aprecié realmente la magnitud del intento hasta mi primer ensayo. La superficie es tan imprevisible, tan resbaladiza, que tienes que confiar plenamente en tu coche. Era realmente como el hielo y estás acelerando a fondo mientras te acercas a un muro realmente duro", ha comentado Keen.

La estrategia de Keen consistió en ir acelerando progresivamente, con tandas de prueba a baja velocidad. Los neumáticos de carretera de serie se precalentaron por precaución. Cuando llegó el momento de batir el récord, bastó con un intento.

“Me tomé un momento en la línea de salida, sabiendo que iba a tener que ir lo más rápido posible y volver a parar, todo antes de llegar al muro que me esperaba al final y tenía toda mi atención. Utilicé el ‘launch control’ y el Taycan simplemente se catapultó. La sensación de velocidad en el interior, incluso en un espacio tan grande, es enorme. Ese muro se acercaba muy rápidamente. Al final, los frenos del Taycan estuvieron más que a la altura. Por supuesto, no me fijé en mi velocidad, así que fue una sorpresa y un alivio saber que había batido el récord con un margen tan grande”, ha añadido el piloto.