Peugeot 308, el mito continúa con un nuevo diseño

Mas de siete millones de unidades vendidas y un título de Coche del Año en Europa avalan el éxito de los Peugeot 308, cuya última generación llega al mercado español en pocos meses con una línea elegante y compacta, motorizaciones térmicas e híbridas, un completo equipamiento y el estreno del nuevo logotipo de Peugeot, que destaca en su frontal y lleva la imagen más clásica del león. La casa aún no ha facilitado el precio de venta y lo hará en el momento del inicio de su comercialización.

El nuevo 308 ofrece, desde el punto de vista mecánico, varias motorizaciones y-, entre ellas, dos alternativas híbridas enchufables: el 225, que combina un motor de gasolina de 180 caballos con otro eléctrico de 81 kw y el 180 que monta un motor gasolina de 150 caballos con el eléctrico de 81km. En ambos casos, tienen una autonomía en domo eléctrico de 60 kilómetros. La batería de iones de litio tiene una potencia de 102 kw y puede recargarse en menos de siete horas en enchufe doméstico o en menos de dos horas con un wallbox. Pero para quienes busquen opciones térmicas, asimismo están disponibles en gasolina el motor de tres cilindros y 1,2 litros que puede dar 110 0 130 caballos o el diésel cuatro cilindros y 1,5 litros de 130cv.

Dentro del equipamiento, el 308 ha sido equipado con las últimas tecnologías y entre los sistemas que dispone destacamos el control de crucero adaptativo con función Stop and Go, la frenada automática de emergencia que detecta peatones y ciclistas de día y de noche, alerta de cambio involuntario de carril, de atención del conductor en la conducción, reconocimiento de señales, vigilancia de ángulo muerto y de tráfico trasero, ayuda al aparcamiento de 360°, gracias a 4 cámaras, etc.

Desde el punto de vista estético, se ha diseñado una berlina compacta en la que destaca una mayor distancia entre ejes, lo que permite mayor comodidad para los ocupantes y espacio de maletero que llega a los 412 litros y que e puede ampliar abatiendo los respaldos de los asientos posteriores. En el frontal destaca el nuevo escudo de Peugeot con la cabeza del león en diseño más clásico y que se sitúa en el centro de la parrilla central. La parte posterior es muy original, con un portón posterior que permita mayor facilidad en la carga de equipajes. El coche estará disponible en siete colores diferentes.