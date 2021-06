MINI da más músculo a su gama tradicional

La gama tradicional del MINI, la integrada por el original tres puertas, su variante cabrio y el de cuatro puertas, ha recibido un lavado de cara que potencia su aspecto y proporciones, aunque las medidas básicas se mantienen, especialmente las interiores, ya que habitáculo y maletero permanecen invariables.

El nuevo aspecto del MINI, que también llega para el eléctrico, se incorpora al mercado con un listado de precios que arranca en los 22.300 euros del One de tres puertas a los 35.900 euros del John Cooper Works de esta carrocería; la carrocería cabrio está entre los 26.300 euros del One y los 42.700 del John Cooper Works, y la de cuatro puertas entre los 23.100 euros del One y los 30.300 del Cooper S.

Con este ‘facelife’, el equipamiento de serie entre versiones está más próximo y la diferencias vienen dadas por los motores, todos ellos de gasolina más el eléctrico, y los tres acabados disponibles -Classic, Sport y Yours-.

Los cambios en la gama tradicional de MINI llegan a falta de los cuatro años programados para que empiece en la marca el entierro de los motores de térmicos, para llegar a un 2030 en el que el catálogo de esta marca del grupo BMW será cien por cien eléctrico. Este es, al menos, el compromiso inicial de MINI para su completa descarbonización.

Las modificaciones realizadas no son muchas, pero sí son relevantes. Generan un nuevo aspecto muscular, gracias en buena medida a una ligera elevación de la cintura, pasos de ruedas más remarcados, un capó más alto, parasoles delantero y trasero de aspecto diferente, una calandra ensanchada contorneada por un grueso marco y nuevos diseños de llantas, además de una nueva iluminación LED que a partir de ahora es de serie en toda la gama.

La estética exterior se complementa con nuevos colores de carrocería y un techo multitono, que genera una imagen distinta del coche y muy exclusiva.

El trabajo en el interior se ha centrado en un diseño más limpio y fluido de las superficies, en un nuevo estilo para los difusores de aire interiores, en nuevos volantes con posibilidad de ser calefactados en opción, un cuadro de instrumentos multifuncional con pantalla de 5 pulgadas, una pantalla central de 8,8 pulgadas con nuevo marco de alto brillo, nueva iluminación ambiental, y nuevos asientos con nuevos tapizados.

En el apartado más técnico, este renovado MINI recibe un chasis adaptativo que ahora cuenta con amortiguación continua con frecuencia selectiva y la incorporación, por primera vez, de un freno de mano eléctrico, así como nuevos elementos de seguridad como el nuevo dispositivo de aviso de cambio de carril.

En la parte dinámica, salvo el mencionado chasis adaptativo, no hay cambio, de manera que la conducción de estos MINI es idéntica a la de sus predecesores, percibiéndose las mismas sensaciones al volante, que son, por otra parte, un signo de identidad inequívoco de la marca en todos sus modelos.