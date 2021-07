Captur E-Tech, o cómo aumentar la autonomía eléctrica mientras conducimos

Esta motorización en el Captur se añade a la ya disponible híbrida enchufable. No tiene cables ni enchufes, pero consigue regenerar las baterías de manera que, en un recorrido mixto de ciudad y carretera que utilizamos para la prueba, conseguimos mantener e incluso aumentar el nivel de carga de la batería para ganar kilómetros en su funcionamiento totalmente eléctrico. La conducción eficiente se convierte en un ejercicio de diversión y economía que hacen de este E-Tech una de las opciones más interesantes del mercado, a partir de 24.850 euros, además de beneficiarse de las ventajas de la etiqueta ecológica.

Este modelo, fabricado en la factoría de Valladolid, es un eslabón más dentro de la cadena de éxitos comerciales que ha supuesto el Captur para Renault. Afortunadamente, ya que gracias a ello esta factoría exporta el 92% de la producción de este modelo a 52 destinos diferentes de todo el mundo. Solo del Captur, han salido de las cadenas de montaje de esta fábrica más de 1,8 millones de unidades. Y desde su puesta en marcha, ya se han fabricado allí más de diez millones de coches Renault. Actualmente el Captur ofrece cinco motorizaciones distintas, desde los combustibles tradicionales hasta estas soluciones electrificadas.

Como hemos señalado, desde su lanzamiento en abril de 2013, Captur ha supuesto una historia continua de éxito en todo el mundo y, por supuesto, en España. En nuestro país fue el pionero en este tipo de automóviles y rápidamente se encontró con una fuerte competencia por parte de todas las marcas competidoras, hasta el punto de que actualmente el mercado ofrece más de veinte alternativas diferentes. Con diseños para todos los gustos. Pero Captur se mantiene como una referencia, ya que continúa siendo el SUV del segmento B más vendido en nuestro país, con 131.000 unidades matriculadas. Y mantiene el liderazgo en el primer semestre incluso en ventas de PHEV. Según las encuestas con los clientes, el 44% lo eligen por el diseño, por encima de otras razones como precios (22%) o habitabilidad (20%)

En la tendencia del mercado

Este E-Tech autorrecargable viene, junto con la versión PHEV, a completar la oferta de motorizaciones ecológicas de Captur, en la línea de lo que demanda el mercado. En el primer semestre de este año se han vendido más de cien mil vehículos híbridos en el mercado nacional, lo que supone que uno de cada cuatro coches nuevos que se matriculan llevan este tipo de motorización, la mayoría de ellos híbridos enchufables. En el caso del Captur E-Tech, combina un motor de 1.6 litros térmico de gasolina de 94cv. con dos motores eléctricos de 49 y 20 caballos respectivamente y una batería de 5,2kw/h, que ofrecen en su conjunto una potencia total de 145 caballos. Y se completa con una caja de velocidades automática que optimiza todo el sistema para lograr unos niveles de consumo y emisiones de CO2 de sólo 113 gramos. Una cifra que le exime del impuesto de matriculación y le permite disfrutar de la etiqueta Eco.

En su funcionamiento diario, el Captur E-Tech es capaz de circular en modo eléctrico en aproximadamente el 80% de su recorrido por ciudad. Porque su arranque siempre se efectúa en modo eléctrico y, en función de las condiciones de la circulación o la exigencia que el conductor necesite, entra o no el motor de gasolina. Por ello, por ciudad es muy sencillo no sólo mantener el nivel de la batería para ir en eléctrico, sino incluso regenerar energía si el recorrido es en bajada o llano. A ello contribuya con eficacia la caja de cambios. Pasando de la posición D a la B, sólo con un toque el mando situado entre los asientos, el motor retiene de tal manera que hace la labor de un freno convencional. Se puede incluso no utilizar casi nunca el pedal. Y esa energía pasa directamente a la batería, que se recarga automáticamente. El sistema funciona muy eficazmente y nos permite ahorros de combustible que se pueden calcular en un 40% aproximadamente respecto a un motor de gasolina convencional.

La gama Captur híbrida autorrecargable que tiene una mayor habitabilidad interior que la PHEV y un maletero que llega hasta los 422 litros, es decir, 44 más, se comercializa en tres terminaciones posibles. Su precio arranca en 24.850 euros, en el caso de la versión Intens y asciende a 26.850 euros en el caso de la versión Zen. La versión mejor equipada se denomina RS Line cuesta 28.850 e incluye detalles más deportivos, como llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería de diseño, volante de cuero, sistema de navegación avanzado, ayuda de aparcamiento con cámara de visión trasera, etc… Como forma de pago se propone el sistema de una cuota inicial de 5.355,65 euros y 48 cuotas de 129 euros, con un remanente al final de los cuatro años de 13.887 euros para quedártelo o darlo de entrada por otro nuevo modelo.