Vuelve el Opel Astra con un diseño atractivo y motorizaciones de todo tipo

La sexta generación del Astra, uno de los modelos más conocidos de Opel, presenta una imagen completamente renovada fruto del trabajo de diseño de los especialistas de la planta alemana de Rüsselsheim. Un estilo muy diferente y atractivo que ya atisbamos en el Mokka, que se ve completado en el interior con una instrumentación digital de última generación muy intuitiva y legible. A todo ello se une una iluminación exterior a base de pixels con 160 elementos led por faro, que son capaces de convertir casi la noche en día. Y todo a un precio muy competitivo frente a los modelos de la competencia.

La parte mecánica presenta además una completa gama de versiones, tanto de gasolina, cómo diésel, así como una alternativa a híbrida enchufable y otra motorización totalmente eléctrica, como siempre se incluye en los modelos fabricados por el grupo Stellantis. Y es que el incorpora las últimas tendencias es el mejor homenaje que la marca alemana puede hacer al Astra, tras treinta años de éxito de este modelo.

Con motores entre los 110 y los 225 caballos en el caso del híbrido y unos consumos más que discretos, el nuevo Astra satisface cualquier exigencia de conducción dentro de una máxima protección medioambiental en sus emisiones. Por si fuera poco sus elementos de seguridad activa y pasiva están a la cabeza de la vanguardia actual, con todos los sistemas habituales como avisador de colisión frontal con frenado automático de emergencia, detección de peatones, advertencia de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico y detección de cansancio. Estos elementos son equipamiento de serie en toda la gama.

Además de las versiones con motores convencionales, que siguen teniendo una buena aceptación en el mercado, la estrella es la versión hibrida enchufable, con una potencia de 180 caballos y un par máximo muy poderoso. El fabricante asegura una autonomía de hasta 60 km. en modo eléctrico y además, anuncia que a lo largo del año llegará una versión más revolucionada que alcanzará la potencia de 225 caballos. No obstante y a falta de conocer esta última, a nosotros nos pareció la de 180cv. una de las versiones más rotundas y equilibradas de su segmento.

El diseño de su carrocería es de los que no pasan desapercibidos y las sensaciones internas para los ocupantes sean tan interesantes como su estampa exterior: “Pure Panel” es el nombre que da Opel a su tablero de instrumentos totalmente digital, pero tan intuitivo que no precisa apenas de adaptación por parte del conductor, dejando solo en el aspecto analógico los botones y mandos de la climatización, detalles muy interesantes para no apartar apenas la vista de la calzada al manejar cualquier control del vehículo. Por su parte, los asientos poseen un diseño de lo más ergonómico y, en una terminación propia de las grandes berlinas, son capaces de calentar, refrigerar e incluso proporcionar un agradable masaje en las versiones de cuero y de alcántara.

Aunque en un primer golpe de vista puede parecer mucho más grande que sus predecesores, el nuevo Astra apenas supera en 4 mm. la longitud del anterior modelo. Eso si, ha aumentado su distancia entre ejes, lo que le confiera mucha mayor estabilidad en curvas amplias. Y cuenta con un generoso maletero de hasta 1.339 litros con los asientos abatidos, lo que le da un uso excepcional en viajes, si bien hay que señalar que en el hibrido este volumen se reduce algo debido a la situación de sus baterías.

Ya en marcha, la rigidez torsional de la plataforma EMP2, ya conocida por haber sido utilizada en otros modelos del grupo, permite una conducción relajada gracias a un comportamiento muy noble, especialmente a altas velocidades. A leo se une la eficaz dirección, capaz de inscribir el coche perfectamente en cualquier tipo de viraje y, por otra parte, una frenada muy efectiva. Con todo ello se redondea un producto impecable en su concepto, su desarrollo y su tecnología, al que auguramos un éxito de ventas pues su precio es bastante equilibrado en relación a su calidad. Dependiendo de la versión elegida, la factura comienza en veintiocho mil euros, si bien se puede adquirir asimismo por sistemas de renting por debajo de los trescientos euros mensuales.