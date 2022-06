Tres formas de detectar si el aire acondicionado del coche necesita revisión

Esta última ola de calor ha puesto en alerta a todos los conductores que, de repente, han comprobado que el aire acondicionado de su coche no funciona con la eficacia que esperaban para poder viajar a una temperatura agradable. Para saber si todo el sistema de nuestro coche está en el estado correcto, podemos fijarnos en tres pruebas sencillas que nos detectarán una posible avería o carencia. La primera de ellas es comprobar si el aire no es suficientemente frío. Cuando esto sucede, se tiende a pensar que el problema radica en la ausencia de gas, pero no tiene por qué ser así siempre. La acumulación de suciedad en el ventilador puede ser otra cuestión a tener en cuenta, así como la falta de lubricación en el compresor del sistema.

Debemos fijarnos asimismo si notamos ruidos extraños. Aunque es cierto que el sistema de climatización no es del todo silencioso, lo habitual es que funcione de forma discreta sin ruidos molestos que puedan llegar a afectar al confort de los pasajeros. Cuando esto aparece, es síntoma de un avanzado desgaste u obstrucción de los conductos que transportan el flujo de aire hasta el interior del habitáculo. Si esto sucede, hay que revisar cuanto antes para que no derive en una avería más compleja.

Otro detalle que nos debe poner en alerta es la aparición de malos olores en el habitáculo. Esto se debe, principalmente, a la acumulación de suciedad, polvo o humedad en los filtros, en el intercambiador o en la bandeja de desagüe. Por ello, mantenerlos limpios y en buen estado es determinante para garantizar un ambiente confortable y saludable durante el viaje, evitando así la aparición de molestias respiratorias a causa de una exposición continuada en un ambiente enrarecido.

Es importante estar atento a las señales que indica el vehículo para poder prevenir averías o incluso, en caso de que se produzcan, evitar que den lugar a un problema de mucho mayor calado. Detectar estos problemas a tiempo puede evitar una reparación del aire acondicionado del coche más compleja y costosa, ya que es posible que simplemente necesite una recarga del sistema. En este sentido, la mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan hacer un mantenimiento preventivo integral del sistema de climatización cada 2 años, pero es recomendable hacer un mantenimiento activo del sistema, activándolo periódicamente durante todo el año para comprobar que funciona con normalidad.

Porque durante el viaje, tanto los conductores como el resto de pasajeros pueden enfrentarse al sol y calor, con lo cual, un buen sistema de ventilación, aire acondicionado o climatización va a hacer que la temperatura en el interior del habitáculo sea la idónea y el aire se renueve constantemente garantizando una conducción segura. Porque el aire acondicionado es un compañero de viaje inseparable durante los desplazamientos en los meses de verano para combatir los efectos del sol y el calor en los habitantes del vehículo. Por este motivo, se recomienda establecer la temperatura entre los 21 y los 24 grados centígrados, aunque esto puede variar dependiendo de cada persona. Sin embargo, la importancia de esta funcionalidad no se reduce únicamente a la de refrescar el ambiente dentro del vehículo, sino que también cumple con una misión de seguridad, ya que ayuda a reducir la fatiga, la somnolencia, y, en consecuencia, las distracciones.