La apuesta de Iberdrola para el transporte de mercancías

El transporte de mercancías por carretera supone el 25% de las emisiones globales de todo el sector del transporte. En concreto, en España, es un sector estratégico, ya que mueve el 96% de las mercancías dentro de nuestras fronteras, muy por encima de la media europea que se sitúa en torno al 77%. Asimismo, según Eurostat, el transporte internacional por carretera representa el 34% del total del sector en España, también por delante de otros estados miembros. Con más de 166.000 empresas que operan en el sector y un millón de empleos, la sostenibilidad y la reducción de emisiones mediante el uso de vehículos más eficientes como los camiones eléctricos se está abriendo paso de forma acelerada en España durante este año 2023. Ejemplos recientes son la compra de flota pesada eléctrica por parte de Disfrimur, Primafrío u OnTime entre otros. «Iberdrola está impulsando el camión eléctrico porque es la solución tecnológica más sostenible, eficiente y económica para el transporte de mercancías. En el corto plazo la tecnología ya permite una distribución urbana y periurbana de forma solvente pero se están sentando las bases para el transporte de largo recorrido» afirma Jesús López Martínez, responsable de transporte pesado de Smart Mobility de Iberdrola.

Es más sostenible porque tiene cero emisiones locales (NOx, PMs, etc) y a nivel global (CO2) el sistema eléctrico español cada día que pasa es más verde. En concreto generó dos tercios de la energía libre de emisiones durante el último año y cada cierto tiempo se alcanza un nuevo récord de generación renovable que está en línea con el ritmo de instalación record de renovables en España. Solo en 2022 se instalaron 8,3 GW, a los que habría que sumar más de 60 GW que ya cuentan con la declaración de impacto ambiental favorables y que se pondrán en marcha los próximos años. Además, para cerrar el círculo, el suministro de energía con garantías de origen renovable permite una operación 100% libre de emisiones. Es más eficiente porque es la tecnología que mejor resultado obtiene en comparación con otras: el camión eléctrico con un mix de generación 100% renovable tiene una eficiencia del 77% de la generación al consumo final (Well to Wheel), mientras que otras tecnologías como el gas solo cuentan con el 27% de eficiencia, el diésel el 34% y el hidrógeno verde, que también es libre de emisiones, ronda el 31%. Si bien el coste de adquisición de un camión eléctrico es mayor que el tradicional, su coste total de adquisición (TCO) se está acercando a las tecnologías tradicionales gracias al decremento del coste de baterías, menor coste de infraestructura y al menor coste de la electricidad, tendencia a la baja gracias al impulso de las renovables. De hecho, el TCO va a ser todavía más atractivo en los próximos años gracias a las nuevas regulaciones europeas como la inclusión del transporte en el mercado europeo de emisiones (ETS) a partir de 2027, la trasposición en España de la directiva de la euroviñeta para el pago del uso de vías de alta capacidad, que sigue el principio de quien contamina paga y el comienzo de la aplicación de la normativa Euro 7 en 2027 que encarecerá el coste de adquisición de vehículos con motorización de combustible fósil.

Sumado a todo lo anterior, el programa de ayudas para la adquisición de este tipo de vehículos ya puede hacer más atractivo su TCO, por ejemplo el MITMA ofrece hasta 190.000€ dependiendo del tamaño de la empresa. En el actual escenario económico, con subidas generalizadas de los precios, la electrificación del transporte puede jugar un papel relevante en su contención ya que el precio del combustible es un componente final del precio de los bienes que se consumen (se estima que hasta un 6%). De esta forma, el transporte eléctrico, con la gran penetración de las renovables en España y la posibilidad de contratar energía a largo plazo, es un mecanismo de control de la inflación a largo plazo. Iberdrola dispone de una solución integral donde acompaña a la empresa de transporte y logística desde el asesoramiento técnico previo considerando la operativa actual hasta la fase final donde la compañía se preocupa de todo incluyendo proyectos llave en mano de infraestructura, suministro e instalación de equipos de recarga de alta potencia y de última generación, plataforma de recarga inteligente y suministro estable de energía con garantías de origen renovable. Además, dado que Iberdrola opera la red de recarga pública más extensa y potente de España, brinda a las empresas interesadas en probar camiones eléctricos la oportunidad de utilizar la infraestructura existente sin necesidad de comprometer ninguna inversión hasta la decisión final. En esta línea, ofrece precios especiales para la recarga de camiones en su red de recarga pública de forma estable de modo que pueden recargar no solo en su base sino en cualquiera de las estaciones habilitadas.

En 2022 comenzó a adaptar estaciones de recarga de alta potencia para camiones originalmente diseñadas solo para vehículo ligero y en 2023 ha puesto en marcha las primeras estaciones de recarga específicas de camiones en España, en concreto dos bases logísticas de Disfrimur donde los camiones pueden recargar hasta 180 kW simultáneamente. Los próximos meses deparan la puesta en marcha de las primeras estaciones con cargadores MCS (Megawatt Charging System) con potencias de carga de más de 1 MW. Estas potencias habilitarán el largo recorrido, ya que durante la parada obligatoria de tacógrafo de 45 minutos se recarga más de la energía consumida durante las 4,5 horas máximas que puede operar un camión. «Iberdrola apuesta de forma decidida por la electrificación del transporte pesado aportando su contrastada experiencia en el sector de la infraestructura de recarga junto con la mayor red de recarga pública y precios competitivos de energía de origen renovable», señaló Jesús López Martínez, responsable de transporte pesado de Smart Mobility de Iberdrola.