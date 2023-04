¿Es cierto que la DGT no devuelve los puntos aunque la multa se haya anulado?

En el año 2006 se incluyó en el Reglamento General de Circulación la reforma que incorporó el sistema de puntos en el carnet de conducir de nuestro país. Desde entonces, cuando un conductor obtiene su licencia por primera vez, lo hace con 8 puntos. Y si no comete ninguna infracción que dé lugar a la perdida de alguno de ellos en los próximos 24 meses, automáticamente sumará otros 4 puntos. Para alcanzar el saldo máximo de 15 puntos deben pasar otros 6 años sin perder ninguno por el camino.

Y en general, no debería haber ningún problema para conseguirlo. Porque para que un conductor sea castigado con la resta de puntos, es necesario que cometa una infracción tipificada como grave o muy grave de acuerdo con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Entonces, esas faltas leves y en las que incluso el mejor de los conductores puede haber caído, como haber estacionado mal, por ejemplo... no conllevan la sustracción de puntos.

La música alta puede ser motivo de multa. De hecho, la sanción económica podría alcanzar hasta los 3.000 euros | Fuente: Autocasión AUTOCASION.COM AUTOCASION.COM

Es decir, que los comportamientos que conllevan la pérdida de puntos son únicamente los más temerarios e imprudentes, categorizados como infracciones graves o muy graves, como conducir a 150 km/h, circular bajo los efectos del alcohol, llevar el teléfono móvil en la mano o adelantar a un ciclista sin respetar la distancia mínima de seguridad (1,5 metros).

La normativa establece también que cualquier conductor que se haya quedado sin puntos, no podrá volver a poner las manos al volante… hasta que haya superado un curso de sensibilización y reeducación vial y hasta que haya aprobado una prueba teórica sobre los contenidos del mismo.

En el caso de que no se haya perdido totalmente el saldo de puntos y se conserve la validez del carnet de conducir, el conductor podrá recuperar el saldo inicial de 12 puntos tras dos años sin cometer infracciones graves o muy graves que conlleven la pérdida de los mismos. Aunque si la pérdida inicial de saldo se debe a infracciones muy graves, el plazo para recuperar los puntos aumenta hasta los tres años.

Pero, ¿y si el agente que nos puso la multa cometió un error?, ¿Se nos devolverán los puntos del carnet… además de la multa?

Un agente cobra una multa en una reciente campaña de control de velocidad de la Guardia Civil larazon

¿La DGT debe devolver los puntos?

De acuerdo con Automovilistas Europeos Asociados (AEA), desde que se instauró el sistema del carnet de conducir por puntos, la Dirección General de Tráfico "se ha negado sistemáticamente a devolver los puntos indebidamente detraídos por multas anuladas por los servicios económicos de Hacienda".

Tal y como explican desde la propia agrupación de Tráfico, esto sucede cuando el organismo al que se ha dirigido la reclamación y el que ha aceptado el recurso es la Agencia Tributaria… que sí que puede anular el pago de la multa, pero no la multa en sí. Conviene matizar -eso sí- que esto sólo sucede cuando ha existido un error en la notificación de la sanción, pero no en la imposición de la misma.

Es decir, que la infracción se cometió… y, por lo tanto, el castigo es justo. Otro asunto diferente es si Hacienda ha cometido un error en la comunicación, que entonces sí que tenemos derecho a que se nos devuelva la cuantía que hubiésemos abonado o a que se anule el pago de la misma, si es que no la habíamos abonado todavía. Es decir, que la Agencia Tributaria "únicamente puede entrar en si se ha notificado o no correctamente, pero no en la multa en sí”, explicó Mario Arnaldo, presidente de AEA.

Sin embargo, esto que ha venido sucediendo desde hace años, parece que va a cambiar: El pasado 3 de febrero, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Burgos sentenció que a partir de ahora la DGT estará obligada a devolver los puntos retirados del carnet de conducir cuando Hacienda anule la multa económica.

La mayor parte de las multas de la DGT corresponden a infracciones por exceso de velocidad A NAVAS A NAVAS

De acuerdo con la sentencia, una infracción de Tráfico consta de dos elementos: una sanción económica y una detracción de puntos. Y ambos elementos son inseparables… dos partes de un todo. Así que, no se puede anular una parte sin anular la otra. La sentencia puede sentar jurisprudencia e influir en todos los casos similares. Es decir, a partir de ahora si te anulan el importe económico de la multa, la DGT también tiene que devolverte los puntos del carnet que te ha quitado.