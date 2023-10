Consejos prácticos de la DGT para enfrentarse a los atascos

El verano se ha terminado, pero eso no significa que lo hayan hecho los atascos. En lugar de las operaciones de entrada y salida, nos enfrentaremos a las infernales congestiones diarias de tráfico. Estos atascos son difíciles de evitar cuando tenemos que ir a la oficina todos los días... porque eso es precisamente lo que tiene que hacer todo el mundo a nuestro alrededor. Ahora bien, aquellas personas que tienen la opción, deberían evitar las horas punta de desplazamientos.

La recomendación de la Dirección General de Tráfico para evitar estar parados durante mucho tiempo en la carretera todos los días, es que procuremos salir de casa antes de las 07:30 de la mañana o después de las 10:00 de la mañana. Y en cuanto a la hora de regreso, es preferible salir de la oficina antes de las 16:30 o después de las 20:00 horas. Algo que es especialmente recomendable si debemos circular por vías de entrada y salida de grandes núcleos urbanos.

Atascos en la Comunidad de Madrid Gustavo Valiente Europa Press

Además de este consejo, la DGT tiene otras recomendaciones para lidiar con los atascos que deberíamos tener siempre presentes, porque pueden evitarnos más de un disgusto:

Mantener la distancia de seguridad

Esta recomendación de la DGT no puede ser una sorpresa para nadie. No respetar la distancia de seguridad con el vehículo que tenemos delante es peligroso, porque no estamos dejando suficiente espacio para reaccionar y frenar el vehículo a tiempo en caso de que surja un imprevisto. Además, se trata de una infracción grave que está recogida en el artículo 76 del Reglamento General de Circulación, por lo que puede costarnos una multa nada despreciable que ascendería hasta los 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir.

El truco que ofrece el organismo de tráfico para controlar si estamos cumpliendo con la distancia de seguridad o no, es buscar un punto fijo en la carretera. Cuando el vehículo que tenemos delante alcance este punto, comenzaremos a contar "mil ciento uno, mil ciento dos, etc.". En condiciones normales, si llegamos a contar hasta "mil ciento dos" antes de alcanzar este punto de referencia, sabremos que estamos a una distancia de seguridad adecuada.

Sin embargo, si la velocidad es demasiado alta, si las condiciones de adherencia y frenado no son adecuadas, si estamos en el interior de un túnel o si las condiciones meteorológicas son malas, deberíamos contar un poco más… hasta "mil ciento cuatro", al menos. Ahora bien, esta medida no es demasiado útil cuando estamos en medio de un atasco. En este caso, lo mejor es que dejemos un mínimo de dos o tres metros de distancia respecto al vehículo que tenemos delante (o al menos esa fue la directriz que nos dieron al prepararnos para aprobar el examen del carnet de conducir).

No mires únicamente al coche que tienes delante

Hemos hablado de cómo debemos dejar espacio con el vehículo que nos antecede. Sin embargo, no es el único vehículo al que debemos estar atentos. Además del vehículo que tenemos delante, también debemos prestar atención a los vehículos que se encuentran en los carriles laterales y a los que se están incorporando a la vía. Esto nos permitirá anticiparnos a posibles cambios de carril o frenazos repentinos, evitando colisiones y contribuyendo a mantener la fluidez del tráfico.

Atascos de tráfico mientras las familias intentan llegar a la terminal del ferry en el primer fin de semana de las vacaciones escolares de verano en Dover STUART BROCK EFE

Pero sobre todo debemos estar pendientes de lo que hacen los coches que están más adelante, ya que su comportamiento puede afectar directamente a nuestra capacidad para avanzar en el tráfico. Si vemos que los vehículos que están delante empiezan a frenar o cambiar de carril, es importante estar preparados para reaccionar de manera adecuada y segura. Mantener la atención constante en el tráfico que nos rodea nos permitirá anticiparnos a cualquier situación, frenar a tiempo y evitar posibles accidentes.

Evita los cambios de carril

Por último, una de las acciones más arriesgadas en los atascos es cambiar de carril innecesariamente. Es normal que, cuando llevamos un ratazo en el atasco, nos sintamos tentados de adelantar vehículos y posicionarnos más cerca del final de la congestión. Sin embargo, suele ser bastante ineficaz. Pero no solo eso, además tiene el potencial de ocasionar accidentes y colisiones leves, ya que los demás conductores pueden no tener suficiente tiempo para reaccionar.