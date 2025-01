Cuenta atrás para comprar el nuevo accesorio obligatorio para el coche: cuál es y cuánto cuesta

El tiempo apremia para que los conductores adapten sus vehículos a la nueva normativa de seguridad vial. A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio que todos los coches en España cuenten con una luz de emergencia V16 en lugar de los tradicionales triángulos de señalización. Este dispositivo, introducido por la Dirección General de Tráfico (DGT) como medida estrella para reducir los atropellos en carretera, ya puede utilizarse en autopistas y autovías desde Semana Santa de 2022.

¿En qué consiste esta luz?

La luz V16 es un accesorio innovador que no solo mejora la visibilidad del vehículo en caso de emergencia, sino que también se conecta directamente con la DGT para informar sobre la ubicación exacta del coche. Entre sus requisitos principales destacan su visibilidad a un kilómetro de distancia, una autonomía de al menos 30 minutos y su conexión mediante tarjeta SIM al sistema de emergencias.

El coste estimado de este dispositivo ronda los 50 euros, aunque es fundamental adquirir uno que cumpla con la normativa. Es importante no confundirlo con versiones no conectadas, que no garantizan la comunicación con la DGT.

España se posiciona como el primer país europeo en implantar esta obligatoriedad, aunque la medida ha generado controversia. Algunos conductores cuestionan su eficacia en condiciones de luz diurna o consideran innecesaria la geolocalización, dado que los coches nuevos ya cuentan con esta tecnología de serie desde 2017.

Con menos de un año para el cumplimiento obligatorio, el Ministerio del Interior recuerda a los conductores la importancia de adquirir este accesorio lo antes posible y evitar así sanciones o inconvenientes al circular por las carreteras.