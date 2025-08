La DGT intensifica su campaña de control de velocidad

Durante toda esta semana la DGT está llevando a cabo una campaña especial de control de velocidad en carretera, que se prolongará hasta el próximo domingo. Una vigilancia intensiva con miles de aparatos de medición de velocidad que provocarán sin duda miles de multas a los conductores españoles que estos días disfrutan de unas merecidas vacaciones.

Precisamente por esta circunstancia, coincidiendo con uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos del año, Tráfico busca reducir los siniestros viales a través de un incremento de la vigilancia, tanto en carreteras convencionales como en autovías y autopistas. El objetivo principal de esta campaña, se dice, es concienciar a los conductores sobre los peligros de circular por encima de los límites establecidos. Pero el resultado final será un incremento de recaudación por multas durante la primera semana de agosto.

Se calcula que durante el presente mes se producirán más de 52 millones de desplazamientos por carretera. La campaña coincide con el mes más crítico del verano en términos de tráfico que asimismo coincide con el espacio de tiempo en donde se incrementa el riesgo de incidentes, especialmente en momentos de alta concentración de vehículos. Tráfico recomienda planificar los viajes con antelación, evitar las horas punta y revisar el estado del vehículo antes de iniciar cualquier desplazamiento. También recuerda que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción y agrava las consecuencias en caso de accidente.

Los últimos datos disponibles indican que en el mes de julio han fallecido en las carreteras 111 personas, 36 de las cuales eran motorista. Una cifra preocupante que requiere tomar conciencia de su gravedad para evitar que estas merecidas vacaciones de verano se conviertan en un momento trágico. El respeto a las normas de circulación y una actitud responsable al volante son esenciales para preservar la seguridad de todos.

Durante este tipo de campañas es habitual que aumenten significativamente las sanciones por exceso de velocidad. Por ello, desde Pyramid, la consultora especializada en la defensa de los conductores, recuerdan que no es obligatorio pagar una multa de forma inmediata, y que muchas pueden ser recurridas si presentan defectos de forma, falta de pruebas o se vulnera algún derecho del conductor. Antes de pagar, es fundamental analizar la sanción. En ocasiones, el radar no ha sido homologado correctamente, o no se ha identificado al conductor de forma válida, explican desde Pyramid Consulting. Hay que valorar en cada caso si existe base legal para el recurso.