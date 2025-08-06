Tierra trágame: Natalia, una vida repleta de meteduras de pata

Simpática a más no poder, Natalia Rodríguez, conocida simplemente como Natalia tras su paso por «Operación Triunfo», siempre tiene una sonrisa para atender a la prensa. No tiene reparos a la hora de responder a cualquier pregunta que se le lance, incluso cuando le pedimos que recuerde su momento más embarazoso. Sincera como ella sola, reconoce que le costaría quedarse con uno solo. Por lo visto, las meteduras de pata son parte de su día a día.

Los ‘‘tierra, trágame’’ son mi día a día

«Tengo muchos momentos ‘‘tierra, trágame’’. Como que se me olviden las canciones en los conciertos, o que haga una coreografía de otra canción cuando no corresponde… Otro día me equivoqué y confundí al director de una superrevista con otra persona. Me he quedado encerrada en muchos sitios sin poder salir… Me pasan muchas cosas de estas, es que tengo mucha mala suerte. Los ‘‘tierra, trágame’’ son mi día a día», dice resignada.