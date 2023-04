El eCall, sistema al que la ITV empezará a prestar especial atención a partir de mayo

Desde el 1 de abril de 2018, todos los coches de nueva fabricación llevan implantado el botón eCall, también conocido como el botón de ayuda o SOS. Un botón al que hasta ahora, la ITV no le había prestado mucha atención. Sin embargo, a partir de ahora, tendrán que revisarlo minuciosamente.

Así lo habían anunciado a principios de año, marcando como mes límite mayo en el que todas las ITV comenzarían a revisar el sistema eCall. Ya hace cinco años desde que este botón se implantó en los primeros coches fabricados en 2018, por lo que la Inspección Técnica de Vehículos tendrá que comprobar que su funcionamiento es correcto.

Si este sistema no funciona en la inspección técnica, será motivo suficiente para que el dueño del vehículo tenga que llevar el coche al taller para su arreglo, además de tener que volver a pasar la ITV en un plazo no superior a dos meses. Por lo que las consecuencias son serias para todo aquel que tenga implantado el sistema eCall y no le funcione.

¿Qué es el eCall?

Muchos conductores, en sus vehículos, ya llevan integrado el eCall, aunque todavía puede ser que haya personas que no sepan para qué sirve. Este botón también conocido como el de ayuda o SOS, vale para que, en caso de accidente, las autoridades y los servicios de emergencia sepan las coordenadas del vehículo y puedan ir a socorrer a las personas implicadas.

La instalación del sistema eCall se implanta a través de un botón en la parte delantera del coche y lo más cercano al conductor. Dicho mecanismo será accionado automáticamente si los airbags saltan o se puede pulsar en caso de un accidente, así el sistema mandará un conjunto de datos al centro de emergencia para la localización del vehículo.

Además de la ubicación exacta del vehículo, entre esos datos, envía la hora exacta del accidente, el rumbo del vehículo, el número de identificación, el modelo y el tipo de combustible.

Con todos estos datos, se facilita "la labor a los servicios de rescate, que saben desde el primer momento qué medios llevar", indicó Ana Blanco, subdirectora de circulación en la DGT y copresidenta de la Plataforma Europea de Implementación del eCall.

Un sistema que es obligatorio desde 2018, para todos los coches de nueva fabricación de todos los países que conforman la Unión Europea. Una medida que ha agilizado el proceso de llamar al 112 y dar la localización exacta en caso de un accidente.