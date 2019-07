El coche que se conduce con un solo pedal

La marca japonesa lanzará en 2020 el Honda e, un vehículo de corte urbano 100% eléctrico que tiene tracción trasera y un estilo retro que recuerda a algunos de sus modelos de la década de los 70.

El Honda e tiene un motor eléctrico con una potencia equivalente a 150 cv, una autonomía que superará los 200 kilómetros y un tiempo de recarga de apenas 30 minutos para alcanzar el 80%, siempre y cuando usemos un cargador rápido.

El Honda incorpora también un sistema que permite conducir, sobre todo en ciudad, con un solo pedal. El mismo pedal que empleamos para acelerar servirá para frenar. Simplemente con levantar el pie de forma progresiva el coche se frenará y recuperará energía para la batería. De esta forma la conducción será más cómoda y relajada. Esto no quiere decir que no tenga pedal de freno, porque el sistema incorpora otros modos de conducción que no tienen tanta capacidad regenerativa ni de retención.

La marca ya admite pedidos para tener cierta prioridad a la hora de adquirirlo cuando aterrice en el mercado.