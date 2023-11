¿Me pueden multar por llevar la ITV caducada, aunque ya tenga cita previa?

Todos los vehículos de más de cuatro años de antigüedad están legalmente obligados a someterse la Inspección Técnica de Vehículos cada cierto tiempo. En esta revisión, se hace una evaluación más o menos exhaustiva de la mecánica del vehículo. Si se detecta cualquier anomalía, ya sea menor o severa, el dueño está obligado a acudir a un taller mecánico para subsanar los fallos. De esta manera, se asegura que todos los vehículos que circulan legalmente por nuestras vías públicas lo hacen con sus sistemas de seguridad en óptimas condiciones.

Es importante que pasemos la inspección del vehículo a tiempo. Podríamos estar conduciendo un coche con una avería grave, lo que pondría en riesgo tanto nuestra vida como la de otros usuarios de la carretera. Y en el caso de que no hayamos superado la inspección del vehículo en el plazo estipulado por ley, nos veremos obligados a abonar una sanción de 200 euros y la consecuente retirada de tres puntos del carnet de conducir. Aunque la sanción económica que se reduce a 100 euros si efectuamos el pago aprovechándonos de la ventaja del pronto pago. Y si la ITV ha estado caducada durante más de un año, el monto de la multa puede llegar a los 500 euros.

Un trabajador analiza la dirección de un vehículo en una ITV "Jesús Hellín " Europa Press

Si tenemos la ITV caducada, no existe ningún periodo de carencia ni ningún periodo de gracia. Por lo que no hay razón válida para evitar la penalización. De hecho, en 2022, llevar la ITV caducada, o circular con resultado negativo y desfavorable, supuso la segunda infracción más cometida por los conductores en nuestro país. Pero, ¿Qué ocurre si ya he programado una cita previa para realizar la ITV? ¿En este caso también me pondrían una multa?

¿Puedo circular sin ITV, pero con cita?

No, el hecho de haber solicitado una cita previa no permite circular con el vehículo si la ITV está fuera de plazo. Aunque tengas una cita previa concertada en el centro de inspección, puedes recibir una multa ya que conducir sin la ITV en vigor es ilegal y está sancionado. Sin embargo, existen dos situaciones en las que las autoridades no realizarán una denuncia: si la cita de la ITV es para el mismo día y la hora coincide con la visita al centro de inspección, o si solicitaste la cita antes de la caducidad de la ITV, pero hay retrasos en las estaciones de inspección que impiden realizar la revisión.

O sea, que es importante ser cuidadosos y responsables, y acordarse de pasar la ITV cuando toca. Porque las consecuencias pueden ser bastante graves. Y si se te ha pasado la cita programada, es mejor no utilizar el vehículo hasta el día en que esté programada la próxima cita. Esto puede resultar inoportuno, en según qué circunstancia, pero el agente de tráfico no tiene por qué ser tolerante con tu situación particular.