El sector del transporte tiene 30.000 empleos vacantes en España

No sólo para conducir camiones. El sector del transporte tiene en España un déficit de unos treinta mil trabajadores en toda la cadena de valor de esta industria. Una carencia que coloca a nuestro país en la segunda posición de estas vacantes en Europa, solo superada por Alemania y por delante de Polonia. Y esta circunstancia podría ser una salida profesional para las mujeres, según la iniciativa que ha puesto en marca la marca de camiones MAN a través de su iniciativa WoMAN.

Transporte MAN

Y es que, por el momento, las mujeres solo representan el 2% de los trabajadores en este sector. No se trata solo de que haya más mujeres al volante. Se trabaja también en lograr que la igualdad abarque toda la cadena de valor, desde asesoras de servicio, mecánicas y recambistas a responsables de producto -camión- y directoras comerciales. Con este fin, la empresa de camiones se interesa por el día a día de las conductoras, documentándolo mediante encuestas y entrevistas personales.

Desde hace cuatro años, MAN Truck & Bus viene desarrollando el programa WoMAN enfocado a aumentar la presencia de mujeres al volante de un camión, fomentando la igualdad, pero también contribuyendo a paliar la falta de transportistas. Porque a las 30.000 vacantes por cubrir hay que añadir que el relevo generacional no está garantizado, dado que es una profesión donde siete de cada diez trabajadores superan los 50 años y una tercera parte se jubilará en la próxima década.

Dentro de esta iniciativa MAN ha establecido ayudas con las que anualmente se beca a 10 mujeres para que se formen como conductoras profesionales de camión, contribuyendo a aumentar el escaso 2% de conductoras que hay en España; y que ha contado como madrina de la nueva promoción con la actriz María Hervás, hija de camionera y buena conocedora de la realidad que hay detrás. Sin embargo, WoMAN no solo trabaja en que haya más mujeres al volante, sino que también está desarrollando encuestas, entrevistas personales y talleres para conocer cuál es la realidad de las mujeres conductoras profesionales y qué necesidades tienen.

Por ejemplo, de media, las conductoras son siete años más jóvenes, su estatura es hasta once centímetros menor y pesan 18 kilos menos que sus colegas masculinos. La fisonomía del cuerpo tiene su importancia en aspectos concretos cómo la anchura preferida de las camas existentes en las cabinas de los camiones. En dichos talleres también se comenta si en el interior debe haber lavabos o el número ideal de enchufes para que también se puedan utilizar en la cabina electrodomésticos como secadores o planchas para el pelo. No obstante, una de las principales conclusiones de estas investigaciones es que la mayoría de las conductoras no quiere un "camión de mujeres" visible desde el exterior.

Otra de las líneas de trabajo de la compañía es lograr que la igualdad abarque toda la cadena de valor en torno al transporte por carretera, es decir, desde asesoras de servicio, mecánicas y recambistas en la parte de posventa, a comerciales, directivas comerciales, responsables de departamento de producto, logística, servicios digitales y formación. Por ejemplo, el programa WoMAN sufraga el 70% de los costes de la obtención del permiso de conducción de camiones, ya sea el C para rígidos o el E para articulados, y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

En opinión del director general de MAN Iberia, Stéphane de Creisquer, “por regla general, la perspectiva de la industria ha sido muy unilateral y se ha tenido en cuenta de forma predominante las necesidades y estilo de vida masculinos. Trabajamos en generar ideas que contribuyan a reducir esa brecha de género. No es solo conseguir que más mujeres conduzcan, es lograr un ecosistema más diverso, inclusivo e igualitario”.