Soluciones sostenibles y prácticas para los profesionales

Las limitaciones de circulación en las grandes ciudades con la implantación de las denominadas Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la necesidad del transporte de mercancías en estos espacios (conocidos como «última milla») está haciendo incrementar las movilizaciones eléctricas de cero emisiones en los principales fabricantes de vehículos comerciales y Fiat no es una excepción. Sus tres modelos, Dobló, Scudo y Ducato ofrecen, además de motores de combustión, alternativas eléctricas con largas autonomías y cortos tiempos de recarga para no interrumpir la actividad profesional. Porque la división de comerciales de Fiat (perteneciente al grupo Stellantis), cuyo nombre es precisamente «Professional», tiene una gran experiencia en este tipo de vehículos desde hace 120 años, especialmente pensados tanto para grandes flotas como pequeñas y medianas empresas y autónomos, aunque sin olvidar el campo del ocio, como son las autocaravanas.

Recarga

En lo más alto de la gama se encuentra la nueva generación del Ducato, que ofrece la mayor capacidad de carga de hasta 2 toneladas y hasta 17 metros cúbicos de volumen útil en unas dimensiones compactas. La versión eléctrica incorpora una nueva batería de 110 kWh con una autonomía de hasta 430 kilómetros y su tiempo de recarga de la batería hasta un 80% de su capacidad es de 55 minutos. Con 1,90 m de altura y hasta 6 metros cúbicos y 1.400 Kg de volumen y peso máximos de carga, el Fiat Scudo es el furgón polivalente de la marca turinesa que conjuga flexibilidad y modularidad, junto con el confort de un turismo. Su gama permite elegir entre dos longitudes: 4,96 y 5,31 metros. En el apartado tecnológico, el Scudo cuenta con control de tracción inteligente, incorpora hasta 18 funciones de ayuda a la conducción que aumentan la seguridad activa y pasiva, entre ellas el reconocimiento de señales de tráfico, la alerta activa de cambio involuntario de carril, la cámara de visión trasera o el aviso de colisión frontal y control activo del freno de emergencia.

Su versión totalmente eléctrica, el E-Scudo, aporta una conducción silenciosa y de cero emisiones. Su nueva batería le permite recorrer hasta 352 kilómetros, si bien, para los que prefieran la combustión, también están disponibles tres motores diésel Multijet3.

La tercera opción del catálogo, el Fiat Dobló destaca por su versatilidad y en su versión eléctrica, alcanza los 340 kilómetros de autonomía. Gracias al «Quick Charge Mode» de hasta 100 kW, permite cargar en corriente continua el 80% de la batería en solo 30 minutos. Tanto en sus versiones térmicas como en la eléctrica E-Doblò, este modelo ofrece una carga útil, que puede alcanzar la tonelada. Se ofrece con dos distancias entre ejes y un volumen máximo de 4,4 metros cúbicos.

La carrocería doble cabina permite una modularidad única entre el asiento y el espacio de carga, gracias a una mampara deslizante, que permite modular el espacio de carga o los asientos de los pasajeros según sea necesario. Su toma de corriente da potencia suficiente a cualquier tipo de herramienta eléctrica, lo que permite convertir el habitáculo en un auténtico taller móvil. El confort de las profesionales que pasan ocho horas o más a bordo de su vehículo ha sido una cuestión prioritaria en el diseño de la Doblò, con un aislamiento acústico y su suspensión pensada para reducir al máximo golpes y vibraciones.

Los precios de las diferentes opciones arrancan en 19.210 euros en la Dobló y mil euros más para la versión eléctrica, en 24.430 euros en la Scudo, con 2.400 euros adicionales si elegimos sus motores eléctricos y en el caso de la Ducato, su versión eléctrica puede subir hasta 41.665 euros, aunque también tiene versiones con motores de combustión sensiblemente más baratas.

Seguridad

En el apartado tecnológico, el nuevo Fiat Doblò está equipado con hasta 17 funciones de ayuda a la conducción como el reconocimiento automático de señales de tráfico, el «Active Safety Brake» el «Lane Keeping Assist», el «Head Up Display» y, en las versiones Van, el control de tracción inteligente «Grip Control System», y el «Hill Descent Control». El nuevo Fiat Doblò está disponible en versión de combustión desde 19.210 euros (IVA no incluido) y el E-Doblò, desde 20.205 euros (IVA no incluido y con ayudas Plan Moves III incluidas).