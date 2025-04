Suzuki Vitara, apto para cualquier terreno

Desde sus inicios en España, Suzuki ha hecho bandera del “fun off-road”, o lo que es lo mismo, el todo terreno cómo forma de diversión, sumado desde hace algunos años a la seguridad que aporta saber que llegaremos sin sobresaltos mucho más lejos que otros. De hecho, recordamos los SJ, los Samurai o los Jimny, aún más en su última versión, que se ha convertido en pocos años como un objeto de deseo.

Vitara Suzuki

Algo más cerca de la realidad diaria y del asfalto, pero sin olvidar los entornos aventureros o rurales, los Vitara y los Grand Vitara llevaron y siguen llevando esa filosofía a un escenario más apropiado para toda la familia y es precisamente ese aspecto el que viene resaltando la marca nipona en los últimos años con estos dos modelos, ambos con hibridación y el sistema de tracción total All Grip Auto, menos radical que en los últimos Jimny, pero poderosamente adaptado a las pretensiones de un usuario que desea un coche urbano, viajero y, de vez en cuando, aventurero.

Vitara Suzuki

Este sistema All Grip Auto es el elemento ideal para circular, siempre con los neumáticos adecuados, por terrenos deslizantes, embarrados de arena suelta o con nieve, gracias a un acoplamiento viscoso que permite distribuir el par motor a las ruedas traseras cuando los sensores detectan pérdidas de agarre en el eje delantero. De esta forma se frena la rueda que pierde tracción para pasarla a la rueda diagonalmente opuesta, siempre con el “consentimiento” del control de tracción. No se trata de un “sí o no” como ofrecía aquellos sistemas de 4WD que portaban los modelos anteriores con su reductora o sus bloqueos a voluntad del conductor si apreciaba la necesidad o no de su uso, o como en la primera versión del Jimny, una tecla que conectaba un eje con otro y otra para las “marchas cortas”.

S Cross Suzuki

La aparición del S-Cross hace ya más de una década y, posteriormente, el nuevo Vitara cambió aquella filosofía, añadiendo a un vehículo con aspecto de SUV el sistema All Grip Select, que aporta un diferencial central viscoso para repartir el par motor entre los dos ejes de forma perfectamente gobernable por el conductor gracias a un mando circular que, según su posición le da las indicaciones necesarias al coche para que este sistema funcione de manera óptima, permitiendo al conductor que decida qué modo utilizar.

En este mando se encuentran las indicaciones referidas a los modos de conducción que se pueden aplicar en cualquier momento de la marcha y que son: Auto, Sport, Snow y Lock, para lograr los cambios necesarios en el sistema de tracción según la orografía que tengamos bajo nuestras ruedas y que también afecta a la intervención en mayor o menor medida del control de estabilidad, a lo que colabora el Synergetic Vehicle Dynamics Control. Este es un sistema predictivo que valora la información de varios sensores para acudir en ayuda de cualquiera de estos modos de conducción para repartir el par de forma adecuada antes de que se presente el momento exacto de la pérdida.

Vitara Suzuki

Para comprobar todas estas funciones y tener un conocimiento completo, no solo de este sistema, sino del resto de aptitudes, capacidades ruteras, comodidad, acabados y versatilidad, en nuestro caso un Vitara de hibridación ligera con etiqueta ECO y 129 caballos de potencia, Suzuki nos convocó a una ruta muy completa de autovía, carreteras de todo tipo y algunas especialmente viradas, así como pistas de tierra de alrededor de más de cien kilómetros por una zona espectacular de la geografía gaditana donde pudimos comprobar la excelente adaptación de este coche a cualquier tipo de suelo.

Ni que decir tiene que el modo Auto, que aparece por defecto en nuestro panel, permite circular con tracción delantera y solo pasaría parte del par a las traseras en caso de detectar cualquier pérdida de tracción del eje anterior. En las zonas de asfalto más revirado probamos el modo Sport y comprobamos que, sin tener un comportamiento especialmente deportivo, sí permite que la respuesta en aceleración y entrega de potencia sea más rápida. El balance del coche es muy bueno y cómo anécdota contaremos la aparición de una piedra enorme que ocupaba casi toda la carretera con un asfalto muy mojado y que solventamos de manera segura y a cierta velocidad con solo un giro de volante y poco más.

Según empezamos a dejar el asfalto atrás, unas pistas viradas sobre arena asentada, pero muy húmeda y con barro generalmente poco profundo nos invitó a pasar al modo SNOW donde pudimos comprobar una sensible mejora de adherencia con un reparto de tracción que ayudaba incluso a la dirección permitiéndonos pasar a una velocidad normal por ese tipo de suelo. En uno de esos días pasados de lluvia abundante, según nos adentrábamos en zonas más cercanas a humedales el barro crecía y se hacía más profundo, para lo cual conectamos la función Lock que hizo los efectos de un “bloqueo” de diferencial cuando algún síntoma de deslizamiento lo requería con una respuesta casi inmediata apoyándose todo este sistema, casi inteligente, en dar potencia a las ruedas con mayor tracción frenando aquellas que la perdían.

La consecuencia al bajarnos de nuestro Vitara que, por cierto, en esta última versión ha mejorado mucho, tanto en aspecto, acabados y ajustes, como en tecnología y seguridad activa, fue la de haber disfrutado de una ruta impresionante, con la tranquilidad de poder solventar cualquier problema que se nos presentaba. Algo que se debe a la enorme seguridad que aporta este sistema de tracción realmente avanzado y dinámico tanto para el día a día en cuidad y carretera, como si nos apetece descubrir aquellos horizontes a los que normalmente renunciaríamos si no dispusiésemos de un coche como este y un sistema de tracción tan útil, como efectivo y siempre con un consumo muy ajustado en torno a los seis litros, algo más reducido en ciudad gracias a esa hibridación.