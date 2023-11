SYM ADX125, un scooter para todo

SYM no ha dejado ningún detalle al azar. Confortable sobre asfalto, cuando queramos ocasionalmente circular por una pista de tierra, sin llegar a ser una moto “off road” ni tampoco pretenderlo, se comporta a la perfección. El segmento de los scooter de 125 c.c. no se ha limitado a ser un simple medio de transporte urbano, que lo es. No, esta SYM ADX 125, sin perder las cualidades que definen a un scooter, aporta nuevas sensaciones: una imagen atractiva a la última moda, agilidad en su manejo, peso reducido y mucha comodidad, tanto circulando sobre asfalto como en recorridos no asfaltados. Esta nueva oferta de la dinámica firma SYM, dispone de un túnel central elevado rematado con un amplio y cómodo asiento dividido en dos alturas, bajo el que podemos guardar un casco integral del tipo estándar. En su frontal se esconden dos faros Led que, junto a la cúpula transparente le aportan una imagen tan agresiva como elegante. La instrumentación la encontramos en una pantalla TFT a color de 5” que nos informa de todos los detalles de funcionamiento. La parte ciclo se compone de una horquilla convencional protegida por fuelles de gomas en el eje delantero y, lo más destacable, lo encontramos en el eje trasero que equipa un mono amortiguador en posición casi horizontal; una combinación que entre ambos elementos ofrecen una estabilidad fuera de toda duda y en cualquier tipo de terreno, con una sensación a estar encima de una motocicleta convencional. Otro detalle importante es el sistema de anti-elevación ALEH que evita, precisamente, la elevación del scooter en la fase de aceleración, un detalle que hasta que no se prueba, no se observa su validez dinámica. De la frenada se encarga un disco en el eje delantero y otro en el trasero asistidos por ABS y que cumplen a la perfección su cometido; ambos ejes equipan llantas de 13” en las que montan neumáticos del tipo mixto o “On Off” En cuanto a su motor, un cuatro tiempos de 125 c.c. que rinde 12,4 caballos de potencia, se muestra suave y ágil en su respuesta y suficiente para afrontar cualquier tipo de ruta urbana o inter-urbana y que en terreno accidentado permite una conducción segura sin sobresaltos. También incorpora el sistema “Start & Stop” de parada y arranque de motor, lo cual es una ayuda a su bajo consumo: más de 500 kms de autonomía con un depósito de 15 litros. Dispone de control de tracción otra ayuda a su indudable estabilidad y que ofrece una garantía total de seguridad en marcha. Esta nueva oferta de SYM ya está a la venta a un precio de 4.299 euros con una garantía de 5 años y seguro gratuito el primer año.