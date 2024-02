Toyota enriquece el urbano Yaris con un nuevo motor de 130 cv

El fabricante japonés Toyota ha enriquecido la gama del modelo urbano Yaris con una nueva opción motriz de 130 caballos de potencia que se suma a la actual de 116 cv con el propósito de ampliar el espectro de una clientela aún más exigente con la potencia y los equipamientos, ya que la nueva posibilidad amplía también el atractivo con nuevos materiales de acabado en el interior y mayor equipo tecnológico.

El nuevo motor de 130 cv solo está disponible en los acabados Premiere Edition, GR Sport y GR Sport Plus, el primero con un precio, ya aplicado el descuento de la marca, de 26.150 euros; el GR Sport Plus de 25.900 euros y el GR Sport de 24.150 euros.

Con estas nuevas incorporaciones, la gama 2024 del Yaris arranca en los 22.400 euros del Active Plus para continuar en los 23.650 del Style. Toyota también ofrece una versión Business Plus especialmente dedicada a las flotas, con un precio de 17.029 euros más IVA y mantiene la versión de gasolina no híbrida S-Edition por 19.050 euros.

Yaris 130h Toyota

Esta nueva variante, que llevará este año al modelo a una previsión de ventas de 12.000 unidades, frente a las aproximadamente 10.000 logradas en 2023, está equipada con un tren de potencia que parte de un motor de gasolina tricilíndrico de 1.490 centímetros cúbicos que entrega una potencia de 91 caballos (68 kW) que va unido a un nuevo transeje híbrido con un motor-generador de 5º generación, frente al de cuarta generación que se mantienen en la versión de 116 caballos. El nuevo transeje ofrece una potencia de 72 kW (96 caballos), alimentado por una batería de iones de litio de 0.76 kWh. Con esta combinación, las cifras de consumo homologadas están entre 3,9 y 4,3 litros (3,8 y 4,9 en la versión de 116 cv) y emisiones de 87 a 98 gramos de CO2 por kilómetro (87 a 112 en el de 116 cv).

Conectividad

Este nuevo Yaris, que cumple en 2024 su 25 aniversario, ha sido presentado para Europa en la localidad de Sitges y ha mostrado en la prueba dinámica poseer uno de los mejores ajustes de suspensiones del mercado, con una capacidad de filtrado notable y una consistencia en curva muy eficaz, además de un compendio de equipo de seguridad que facilita la conducción en cualquier escenario y siempre muy confortable.

Poco cambia en el interior, salvo las modificaciones necesarias para alojar la gran pantalla central de 10,5 pulgadas, y la de conducción de 12 pulgadas, que permite 12 estilos de presentación de los datos. Otra de las novedades en este nuevo Yaris es la llave digital, que acepta la configuración de apertura del coche para hasta cinco conductores distintos. La comercialización de esta nueva opción de compra de Toyota ya está en marcha, aunque los compradores no recibirán sus pedidos en España hasta el próximo mes de marzo.