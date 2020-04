Conesa pide a López Miras que valore sus medidas de rescate social

El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa ha remitido una carta al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras en la que le reclama una contestación a las diez propuestas de pacto que le propuso en la reunión que mantuvieron el pasado jueves. Conesa acusa al presidente de la Comunidad de hacer caso omiso a las actuaciones que su partido considera fundamentales para el futuro de la Región tras la grave crisis económica que está provocando la pandemia de coronavirus.

En su misiva, Conesa hace hincapié en que los socialistas apoyarían las aprobación de los presupuesto autonómico, prevista para el próximo martes,si se incorporar esas diez medidas desde el día siguiente a su aprobación.

El líder socialista hace referencia a la reunión telemática celebrada la pasada semana. “Como bien me indicaste este jueves, los ejecutivos han de tomar muchas medidas, con carácter inmediato, sin posibilidad de consultar y menos aún consensuar. Por eso manifestamos nuestra unidad, lealtad y apoyo a tu gobierno y a ti como Presidente desde el primer momento. Y sólo ahora, cuando afortunadamente ha pasado lo peor de la pandemia, y hay que pensar en el día después, nos ponemos a disposición de tu Gobierno con las propuestas que consideramos más urgentes y necesarias. Diez medidas para afrontar lo más importante ahora: reforzar nuestra salud, rescatar a la gente que sufre más, y a los autónomos y pymes que deben levantarse de inmediato para rescatar, mantener y seguir creando empleo”.

En su opinión, esas diez medidas deberían verse reflejadas de inicio en los Presupuestos autonómicos para 2020. "No será así, porque así lo has decidido. Pero como te dije en la reunión, queremos apoyar, y en ese ánimo seguimos. Por eso te reitero, como hice el jueves, que no es un planteamiento rígido. Y por esa razón, Presidente, me gustaría que la valoraras con tu gobierno, en la misma confianza y con la misma claridad con la que me dirigí a ti", le ha apelado Conesa.

"Si hay alguna propuesta que no tenga el consenso suficiente, pero quisierais debatirla, matizarla o sustituirla por alguna otra, me gustaría que me lo comunicaras por el medio que consideres, para estudiarla por nuestra parte", continúa la carta.

Conesa espera que, durante este fin de semana o hasta el lunes a media mañana, le conteste López Miras, porque “el martes es la votación de de unos presupuestos que no sirven para esta Región, pero queremos ayudar, y respaldar los cambios inmediatos que necesita”.