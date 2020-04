El Gobierno de Murcia asumirá las propuestas del PSRM

El presidente de la Región de Murcia ha contestado hoy mismo a la carta remitida por el líder de la oposición, el socialista Diego Conesa, para establecer un Pacto de recuperación social y económico de la Comunidad tras la crisis provocada por el coronavirus. Fernando López Miras ha asegurado que hará todo lo posible por garantizar la unidad de todas las fuerzas sociales, económicas y políticas que garanticen la recuperación.

Así, ha insistido en que “coincide y comparte” las diez grandes medidas que le ha propuesto Conesa para reactivar a la Región, pero para ponerlas en marcha es necesaria la colaboración del Estado, que debe aportar la liquidez necesaria después del enorme gasto que está suponiendo para la Comunidad el control de la pandemia.

El presidente regional ha hecho hincapié en que le ha explicado al Sánchez la grave situación financiera por la que atraviesa la Comunidad, agravada por la actual situación. Ante el anuncio de fondos extra por parte del jefe del Ejecutivo nacional, Miras ha preguntado por los detalles. “Hasta el momento lo que tenemos claro es que no podemos contar con los 30 millones de euros destinados a las políticas activas de empleo destinados a las comunidades autónomas. También que no contemos con el pago del IVA de 2017, ni con las cantidades no abonadas de la liquidación de 2018. Solo tenemos el anuncio de que nos facilitarán diez millones de euros para políticas sociales”.

Con estos datos, el líder regional ha subrayado que el saldo es que el Estado “nos está detrayendo parte de lo que nos correspondía. Confiamos en que este anuncio de liquidez extra para las comunidades autónomas sea una aportación no reembolsable y verdaderamente extraordinaria y que no reste ni presupuesto ni partidas comprometidas, como ha pasado hasta ahora".

López Miras ha señalado que ha vuelto a solicitar flexibilidad en las reglas de gasto, de deuda y de déficit en los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como la mutualización de la deuda para las autonomías.

Lo que se traduce en liquidez para afrontar los gastos derivados de la crisis y también para las empresas. En este punto ha pedido la devolución del IVA para las empresas, que no se cobren impuestos a las que no tienen actividad y ayudas específicas para los autónomos. “No le encuentro mucho sentido a que seamos las autonomías las que paguemos las cuotas de los autónomos para que luego ellos las tengan que abonar al Gobierno central. Estamos descapitalizando a las comunidades autónomas para financiar al Estado”.

Sobre el acuerdo solicitado por el PSRM para aprobar los Presupuestos regionales, López Miras, ha recordado que ya hay un acuerdo entre PP, Cs y VOX, aunque “estamos en un momento extraordinario y me gustaría que el PSOE los respaldara, para dar ejemplo de unidad”.

Sobre esas medidas propuestas por Conesa, ha dicho que muchas de ellas “ya las estábamos contemplando”, pero la implantación de todas esas nuevas partidas “no dependen solo del esfuerzo de la Comunidad", por lo que ha reclamado fondos extraordinarios del Estado y de Europa.