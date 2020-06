Cs acusa a los socialistas de iniciar una “campaña de marketing” con el Mar Menor

La propuesta que ha lanzado el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, a Ciudadanos para aliarse y blindar el Mar Menor no ha sentado bien en las filas naranjas. Desde la formación, el portavoz parlamentario, Juan José Molina, ha remarcado que su formación, que también forma parte del Gobierno regional, “se sentará a negociar con todos los grupos políticos” sobre la Ley de protección del mar Menor, una vez se haya escuchado a todos los colectivos. De hecho, ha reprochado a Conesa que actúe mediante los medios de comunicación, acusando a los socialistas de liderar una “campaña de marketing en busca de titulares”.

Molina ha asegurado que en Cs llevan semanas trabajando en el proyecto, "pero no entendemos que otros grupos puedan ya establecer enmiendas y propuestas en firme cuando todavía no sabemos qué tienen que decir al respecto los colectivos que finalmente vengan a las audiencias”. A su juicio, esta postura demuestra “una falta de respeto a dichos colectivos, a los que parece que traen de adorno o realmente no les importa lo que digan sobre nuestro Mar Menor”.

De hecho, ha insistido en que si Cs tramita los decretos como proyectos de ley no es por motivos de discrepancia con el resto del Ejecutivo, "sino por transparencia, porque se trata de una relación donde prima la confianza sin líneas rojas y la búsqueda de consenso y diálogo con el resto de las fuerzas políticas y con la sociedad”.

Además, ha dicho que tiene “esperanza” en que mañana todos los grupos apoyen la propuesta de Cs de poner en marcha una Comisión especial de estudio de las medidas necesarias para garantizar la recuperación del Mar Menor, "para que podamos conocer en tiempo real qué actuaciones están realizando las distintas administraciones -desde la municipal a la europea- en este sentido, y en la que vamos a pedir la rendición de cuentas por parte de sus responsables”.

Molina confía en que la comisión se ponga en marcha “por la importancia capital de este asunto para la recuperación económica y el futuro de nuestra Región”, y ha asegurado que “la existencia de numerosas comisiones no puede ser excusa para no apoyarla, porque en Ciudadanos tenemos claro que si tuviéramos que elegir poner en marcha solo una comisión, sería precisamente esta”