Salud descarta imponer un aforo en las playas de Murcia

“La distancia de seguridad que tienen que haber en las playas las tienen que marcar los propios murcianos. No podemos llevar a policías ni vigilantes”. Así lo ha explicado hoy el consejero de Salud, Manuel Villegas, tras el Consejo de Gobierno, al detallar las medidas de prevención y contención que prepara el Ejecutivo de cara a la salida del estado de alarma y al abandonar la Fase 3 de la desescalada en la noche del sábado al domingo. Así, ha recordado que el uso de la mascarilla siempre será obligatorio en lugares públicos y en donde no se pueda garantizar una distancia mínima de 1,5 metros con personas que no pertenezcan a una misma unidad familiar.

Por este motivo, y con el inicio de la movilidad, el consejero ha remarcado que la clave de la prevención empieza en el propio individuo, que será el principal responsable de garantizar su seguridad y la de sus contacto. “Tienen que ser los murcianos los que marquen la distancia. Estamos en un periodo de reactivación, y hay ir con mucha cautela y prudencia”.

En este sentido, ha descartado la contratación de policías o vigilantes en las zonas de playa porque, a su juicio, sería “gastar recursos”, por lo que ha confiado en la responsabilidad de cada ciudadano en mantener las medidas de prevención. Y ha advertido, “las próximas semanas van a ser vitales”.

De la misma manera, Villegas ha explicado que mañana se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobará una disposición adicional al decreto de medidas de reactivación económica centrada en el ámbito sanitario, que entre otras cuestiones fijará en el 75 por ciento el aforo máximo permitido en hoteles, establecimientos turísticos, o espacios culturales.

Además, se potenciará el uso de mascarillas en lugares públicos y privados así como la higiene personal como el lavado de manos. “La norma fijará en 500 el máximo de personas que se podrán reunir al aire libre, sentadas, en eventos como conciertos, y de 200 en espacios cerrados”.

Se limita también a 150 los participantes en campamentos o actividades deportivas siempre que se mantengan las distancias de seguridad, y a 30 el aforo en velatorios, entierros, academias de enseñanza o actividades guiadas en museos.

“Iniciamos esta transición en base a la situación real que nos confirma el Servicio de Epidemiología. Han sido tres meses realmente duros. Nos hemos sentido vulnerables, con miedo, y muchas cosas han cambiado en nuestra forma de interactuar, en el trabajo, nuestras expectativas, y también en nuestra escala de valores para decidir qué es lo importante. Salimos de una burbuja y debemos estar a la altura”.