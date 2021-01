Podemos acusa a López Miras de usar el fondo covid para “tapar agujeros”

El déficit de la Región de Murcia se redujo en 191 millones hasta el mes de noviembre del año 2020, pasando del 1,34 por ciento del PIB al 0,83 por ciento. Para el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, este dato es “la prueba definitiva de que López Miras ha utilizado los 411 millones que recibió del Fondo Covid-19 del Gobierno central para tapar agujeros y no para reforzar los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación”.

Ha recordado que esos recursos “deberían haberse empleado en aumentar la capacidad hospitalaria, contratar más personal y mejorar sus condiciones de trabajo”.

Sin embargo, tal y como denuncia, “ahora nos encontramos con los hospitales colapsados y esta vez el virus no nos pilla de sorpresa”, con un sistema sanitario que diez meses después de la llegada del virus a la Región, “sigue teniendo las mismas carencias”.

El diputado murciano de Unidas Podemos en el Congreso también ha reiterado que la Región de Murcia es “la única autonomía que decidió apostar por un modelo semipresencial y mandar al alumnado a su casa un día a la semana, en lugar de contratar más profesores”.

Sánchez Serna ha destacado que desde Podemos han exigido “transparencia y participación pública en la gestión de unos fondos que deben de ir a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, no a aumentar las cuentas de los amigos del presidente regional”.

“Las ayudas se quedan en titulares”

Por otra parte, ha cuestionado la veracidad de unas ayudas que “se anuncian con grandes titulares en prensa, pero que después no se dan en realidad a los sectores más afectados por esta crisis, como la hostelería y el turismo, a pesar de la generosa transferencia de recursos del Estado”.

Para el diputado supone un escándalo que el presidente regional exija más ayudas directas al Gobierno de España, cuando no ha gastado las recibidas como debía. “Unidas Podemos se quedase sola en el Congreso de los Diputados exigiendo que las ayudas del Fondo Covid-19 a las autonomías fueran finalistas, es decir, “que no pudieran dedicarse a otros fines que no fueran reforzar los servicios públicos”.