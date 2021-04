El PSOE de Valencia y Murcia rechaza cambiar las reglas del trasvase Tajo-Segura

Los socialistas de la Comunitat Valenciana y los de la Región de Murcia han reforzado este lunes su alianza común en defensa del trasvase Tajo-Segura con la firma de un manifiesto en el que se reflejan las necesidades hídricas de ambos territorios y se marca la hoja de trabajo a seguir en los próximos meses.

Ambos grupos han reivindicado el trasvase como una cuestión “irrenunciable para los agricultores y regantes de nuestros territorios” y mostrado a favor de “una transición ecológica, pero que vaya de la mano de una transición económica”

Al encuentro, que ha tenido lugar en Murcia junto al secretario general del PSRM, Diego Conesa, han asistido la secretaria de Política de Agua del PSPV-PSOE, Rosa Guillen, el secretario general de la comarca de la Vega Baja y portavoz socialista de Recursos Hídricos en Les Corts Valencianes, Manuel Pineda, el secretario de Organización de la comarca de la Vega Baja y diputado provincial en la Diputación de Alicante, Miguel López, el diputado provincial, Joaquín Hernández, el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat, Roger Llanes, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Toni Quintana, y el director general del Agua, Manolo Aldeguer.

La secretaria de Política de Agua del PSPV-PSOE, Rosa Guillen, ha valorado positivamente el encuentro y reafirmado el compromiso de los socialistas valencianos con el trasvase del Tajo-Segura el cual ha calificado de “irrenunciable”.

En este sentido, Guillen ha afirmado que “estamos de acuerdo en que tiene que haber una transición ecológica, pero esta debe de venir de la mano de una transición económica para poder dar a los agricultores la seguridad que necesitan”, al tiempo que ha recordado que esta es una cuestión común de “todos los gobiernos e instituciones, sean del partido que sean”.

Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat, Roger Llanes, ha señalado que “no es que el trasvase sea irrenunciable, es que no hay ninguna alternativa viable ahora mismo que pueda sustituir de modo alguno lo que significa, tanto en términos de seguridad hídrica como de capital económico”.

Además, ha insistido en que “mientras no exista esa alternativa, no podemos de ninguna manera permitir que esta infraestructura no continúe transportando los caudales de agua que precisamos”.

Finalmente, el secretario general de los socialistas en la Región de Murcia se ha emplazado a una próxima reunión que tendrá lugar en Valencia y en la que “se seguirán impulsando las necesidades de agua y otras cuestiones comunes para ambos territorios”