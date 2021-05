La mitad de los citados para vacunarse en Murcia el fin de semana rechazaron la dosis de AstraZeneca

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, han dicho este lunes en rueda de prensa que esta comunidad ha pedido al ministerio de Sanidad que de a conocer el criterio de reparto de las distintas marcas de vacunas al descubrir “con una simple regla de 3” que les llegan más de AstraZeneca en proporción a otras autonomías.

Achacan además que esta sea una de las razones por la cual el ritmo de vacunación regional esté entre los últimos del país dado que los congeladores almacenan a día de hoy 62.000 dosis de AstraZeneca de las 92.000 que se encuentran almacenadas en total, y como actualmente solo se pueden inocular al grupo de edad 60-69 años, de los que quedan 33.700 personas por vacunar, ven difícil acabar con ese stock, y mas teniendo en cuenta la última experiencia este fin de semana en la que de 8.000 citados de esa edad, solo el 50 por ciento aceptaron recibir esa marca.

La Región de Murcia ha recibido un total de 179.800 dosis de AstraZeneca desde que el gobierno central comenzó a distribuir esta vacuna, frente a las 67.500 de Moderna, las 13.050 de Janssen y las 424.265 de Pfizer.

Esta semana llegará a la Región un cargamento con 53.830 dosis de Pfizer (unas diez mil mas de lo habitual), 9.000 de Moderna y 5.250 de Janssen, pero no hay previstas por el momento dosis de AstraZeneca por llegar.

López Miras también advirtió que estarán pendientes esta semana del compromiso de Sanidad para dar a conocer la resolución que han adoptado finalmente con la segunda dosis más adecuada para las miles de personas que esperan tras recibir la primera de AstraZeneca hace varias semanas.

De no recibir respuesta esta semana, la Región de Murcia pondrá en marcha una solución que contará con el respaldo de sus servicios jurídicos y de expertos sanitarios, teniendo en cuenta además que en toda Europa, excepto Irlanda y España, se ha optado hace tiempo por inocular la misma marca o incluso otra diferente. “Es inaceptable”, afirmó, que haya personal esencial esperando concluir la pauta completa de vacunación.

Ritmo de vacunación

Respecto al ritmo de vacunación, explicó que mas del treinta por ciento de la población ya tiene al menos una dosis, los mayores de 80 años ya están todos vacunados, los de 70-79 lo están al 92 por ciento, y los de 60 a 69 años, al 77 por ciento, y que esta semana hay citadas mas de cien mil personas.

Por otro lado, el consejero anunció que Puerto Lumbreras acogerá un proyecto piloto de cita web para que los ciudadanos de ese municipio puedan solicitar una cita a través de internet para poder vacunarse en lugar de esperar la llamada telefónica que se ha visto que se ha encontrado con alguna dificultad porque los datos no estaban actualizados, por lo que piden además que aquellas personas que hayan cambiado de teléfono móvil lo notifiquen a su centro de salud para actualizar los listados de llamamiento.

El jefe del Ejecutivo murciano recalcó que la Región lleva su tercera semana consecutiva con descenso de incidencia, esta última semana del diez por ciento, y desde el 1 de marzo con tasas por debajo de cien casos en 14 días y de 30 en 7 días, algo que solo Baleares y la Comunidad Valenciana han logrado.

Subrayó que la Región de Murcia no ha sufrido la cuarta ola epidémica gracias a la implicación de toda la sociedad con las medidas puestas en marcha. Las estadísticas son mejores que en otras autonomías pero esto no ha acabado, señaló, y apuntó que mientras haya personas ingresadas por esta enfermedad no podrá decirse que la pandemia ha terminado, si bien aseveró que esta comunidad es una de las mas seguras del país, lo que hace ver un verano con esperanza para el sector turístico y así en Fitur la Región hará hacer valer que se trata de uno de los enclaves mas seguros de Europa.

Anunció que el segundo plan de rescate al sector hostelero y turístico llegará una vez estén aprobados los presupuestos regionales, con 35 millones de euros en ayudas que se suman así a los 25 que han recibido ya unos seis mil empresarios del sector.

No habrá modificación de medidas esta semana y se esperará a la próxima para, si todo sigue así, relajarlas. Campos del Río y Ulea se encuentran en riesgo alto debido a casos ya localizados, por lo que no hay medidas circunscritas a ambos territorios.