«El consumo de tabaco en Murcia empieza a partir de los 14 años»

El tabaco es la mayor causa de muerte por cáncer en la Región de Murcia. Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, adicción que cada año en España se cobra la vida de 54.000 personas. La doctora Ángeles Velasco, médica de Atención Primaria en el Centro de Salud de Murcia-San Andrés, trabaja en primera línea con las consecuencias de su consumo, y conoce los efectos que el virus de la Covid-19 ha provocado en muchos fumadores.

-¿La sociedad dispone de la suficiente información para evitar su consumo?

-La sociedad sabe que el consumo de tabaco perjudica a la salud. Son muchas las vías que informan de las consecuencias del tabaquismo en la salud de las personas que fuman y también, los efectos perjudiciales en las no fumadoras. El tema está en conocer si esta información está llegando adecuadamente a la ciudadanía. Campañas como la de hoy tienen entre sus objetivos informar a la población acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco, sensibilizar de la importancia de respetar los espacios sin humo, contribuir a reducir el consumo, así como informar qué pueden hacer las personas para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones.

-En la Región de Murcia, ¿a qué edad es más común que se inicie el tabaquismo?

-Según datos de la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarios en La Región de Murcia 2018, en Murcia, la edad de inicio de consumo de tabaco está en los 14,1 años y la adquisición del hábito de fumar, diariamente, comienza a los 14,6 años de media, edades similares a las registradas a nivel nacional.

-¿Ha notado un aumento del consumo durante el último año de pandemia, o por el contrario se ha reducido?

-El consumo de tabaco se redujo durante el confinamiento. Así se refleja en el Estudio «Tabaco, otras formas de consumo y confinamiento», donde un 6,9 por ciento de las personas que participaron en la Región de Murcia refirieron haber reducido su consumo de tabaco, y un 8,5 por ciento indicaron que dejaron de fumar. Estos datos son similares a los identificados a nivel nacional (15,7%), donde el 10,2 por ciento dejó de fumar y un 5,4 redujo el consumo. En el estudio, realizado en mayo de 2020, el objetivo era analizar el impacto del confinamiento en el consumo de tabaco. Un 66,4 por ciento de la población no fumadora que previamente al confinamiento estaba expuesta al humo de tabaco, refirió que en este periodo no estuvo expuesta, dato ligeramente superior al identificado a nivel nacional (60,7 por ciento).

-¿Han percibido más problemas en los fumadores contagiados de Covid que en los no fumadores?

-No puedo generalizar. Sin embargo he podido comprobar en mi consulta cómo las personas fumadoras, que se han infectado por Covid-19 han necesitado ingreso hospitalario, por cuadro de Bronconeumonía bilateral y han presentado un periodo de convalecencia mayor que las personas que no son fumadoras. Existen estudios realizados en personas con Covid-19 donde han encontrado un mayor riesgo de evolución severa. El humo del tabaco daña los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Además las personas que fuman o utilizan otras formas de consumo como cigarrillos electrónicos, pipas de agua y productos de tabaco calentado son más vulnerables a la infección, ya que el acto de fumar o vapear supone arrimar los dedos a los labios, lo que aumenta la posibilidad de transmisión del virus. Dejar de fumar es una importante medida preventiva para defenderse mejor de la covid.

-¿Murcia lidera o está a la cola en prevención de la adicción en España?

-La prevalencia de consumo de tabaco en jóvenes es menor, en comparación con la existente a nivel nacional. Un 37,9 por ciento de escolares de 14 a 18 años han consumido tabaco en alguna ocasión en su vida. Estos datos están extraídos de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). El Estudio sobre las conductas saludables de jóvenes escolares refleja que en Murcia los datos de consumo diario de tabaco (3,7%) son menores que a nivel nacional (4,2%). Por sexo, el consumo es mayor en chicas (3,8%) que en chicos (3,5%). El consumo de tabaco en el último mes en la Región (11,8%), se encuentra también por debajo de la media nacional (12,5%), siendo mayor en chicas que en chicos en ambos ámbitos. Podríamos decir por tanto que en la población escolar y juvenil la Región de Murcia lidera intervenciones para prevenir el inicio de consumo.

-¿Qué recursos encuentran los fumadores para abandonar su consumo en la Sanidad pública murciana?

-El principal recurso en salud está en los Centros de Salud de Atención Primaria. Los profesionales sanitarios de cualquier nivel asistencial y sobre todo los que trabajamos en Atención Primaria de Salud podemos ayudar a las personas que fuman a que intenten dejarlo, realizando intervenciones que van desde el Consejo Sanitario en tabaco, donde informamos de los efectos perjudiciales derivados de este consumo y ofrecemos ayuda para quienes quieran dejar de fumar, hasta intervenciones de deshabituación tabáquica individuales o grupales, dirigidas a personas que deciden dejar de fumar y solicitan ayuda.

-¿Qué consejos daría a quienes estén pensando en dejar de fumar?

-El consejo que doy a mis pacientes fumadores es que dejar de fumar es lo mejor que pueden hacer por su salud y la de las personas que le rodean. El tabaquismo es una enfermedad adictiva que en muchos casos, la persona que quieren dejar de fumar, precisa de ayuda de un profesional sanitario, quien tras una valoración inicial, le ofertará el asesoramiento necesario e incluso si lo precisa el tratamiento farmacológico más adecuado, en función del grado de adicción que presente. Dejar de fumar es posible.