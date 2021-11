Cs cesa al tránsfuga de Guadalupe (Murcia) y estudia con el PSOE repetir la moción de censura contra el alcalde

Ciudadanos ha cesado al vocal tránsfuga de la junta municipal de Guadalupe, Miguel Ángel Jara y, una vez sea sustituido, volverá a solicitar junto con el PSOE un pleno extraordinario para cambiar al alcalde pedáneo tal y como estaba previsto.

Así lo ha confirmado el portavoz municipal de Cs y vicealcalde, Mario Gómez, en declaraciones a los periodistas al final del pleno extraordinario celebrado este lunes para aprobar las ordenanzas fiscales para 2022.

Gómez ha insistido en que está sorprendido por la actitud de ese vocal, que el pasado viernes rompió la disciplina de partido y votó a favor de mantener al actual alcalde pedáneo, José Joaquín Arias, de Vox, en lugar de apoyar el pacto entre naranjas y socialistas para poner al frente de la pedanía a Ángel Manuel Romero, del PSOE.

“No era necesario engañar al partido y a los ciudadanos. Si no quería votar en contra del pedáneo de Vox, podría haberse apartado y mantener su honestidad y su palabra”, ha lamentado el vicealcalde, que ha recordado que los vocales de las juntas municipales no son “cargos políticos”, sino ciudadanos de a pie puestos “a dedo” por los diferentes partidos en un “órgano de participación ciudadana” y cuya labor no tiene retribución económica alguna.

Por ese mismo motivo, si un vocal es cesado, no hay posibilidad de que continúe en su cargo, como sí podría pasar con un concejal que abandonara su grupo pero no su acta.

Ese carácter “no político” de las juntas es el que permite también un nuevo intento de cambiar a su presidente, ya que el cambio de presidencia no se hace a través de una moción de censura, sino convocando un pleno extraordinario “como podría hacerse en cualquier asociación u organización”.

También el concejal socialista Enrique Lorca y el portavoz municipal de Podemos, Ginés Ruiz, han confirmado que se está estudiando la forma en que se convocará ese nuevo pleno extraordinario para dar paso a esa alternancia de poder y llevar el cambio de gobierno municipal tras la moción de censura también a las pedanías.

Sin embargo, para el portavoz municipal de Vox, José Ángel Antelo, en Guadalupe “volvió a ganar la libertad, la democracia y el respeto a la ley”, al tiempo que ha criticado los insultos y presiones que, asegura, sufrió su vocal así como el tránsfuga de Cs.

No obstante, ha insistido en que “lo importante” es el resultado del pleno, que ha mantenido a su vocal al frente de la junta municipal, tal y como querían los vecinos y como demuestra, ha dicho, un cartel publicitario “aparecido” esta mañana en la pedanía con el lema “Guadalupe libre del sanchismo” en el que hay dibujado un hombre echando de una patada a otro y una bandera de España.

En la tarde del viernes se celebraron además otros dos plenos extraordinarios para cambiar a los alcaldes pedáneos en virtud del pacto entre PSOE y Cs y que sí transcurrieron según lo previsto.

En el caso de San José de la Vega sustituye al anterior pedáneo, del PP, el representante de CS Juan Carlos Moyano, y en Santo Ángel, donde gobernaba Vox, lo hace ahora el socialista Andrés López Saura.

De esa manera, se han celebrado ya 10 de los 20 plenos extraordinarios para promover cambios en las alcaldías de las juntas municipales.

Están aún pendientes de celebración los de Sangonera la Verde, La Alberca, El Palmar, Los Dolores, Puente Tocinos, Barrio del Progreso, Patiño, Los Garres y San Ginés, gobernados por el PP, y el de San Pío X, de Vox.