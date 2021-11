Cartagena desvela el cartel anunciador de su Semana Santa 2022

La Semana Santa de Cartagena 2022 ya tiene cartel oficial. El trabajo del ubetense Pedro Líndez, inspirado en la imagen del Cristo de la Flagelación del escultor Mariano Benlliure (1862-1947) que desfila Miércoles Santo por las calles de Cartagena, ha sido el elegido entre los diecinueve presentados.

Pedro Líndez estudió Bellas Artes en la especialidad de escultura en la Universidad de Sevilla, y para él Mariano Benlliure ha sido un referente a la hora de estudiar, considerándolo, uno de los grandes escultores de España, de hecho Benlliure está considerado el último gran maestro del realismo decimonónico.

“Cuando estudiaba me tiraba las horas muertas en el cementerio de Sevilla, viendo el panteón de Joselito ‘El Gallo’, realizado por Mariano Benlliure; es un escultor que me ha marcado muchísimo, ya que soy realmente escultor, no pintor” ha señalado Pedro Líndez tras conocer que su cartel ha sido el elegido para la Semana Santa Cartagena 2022.

“No he estado nunca en la Semana Santa de Cartagena, pero la conozco perfectamente por la calidad de las imágenes, una de las más importantes de todo el país” ha señalado Líndez.

“La sencillez de Benlliure es lo que más me gusta, mi obra es muy parecida, no soy muy amigo de los adornos, y todo sus piezas tienen un gran trasfondo” ha añadido Pedro Líndez.

Sobre el autor

Pedro Líndez (1989) nació en Úbeda, aunque cursó la carrera de Bellas Artes en Sevilla. Es escultor y pintor. De vuelta a su ciudad natal, se fue especializando en el arte del grabado, gracias al Ciclo Superior de Grabado y Estampación, consiguiendo en 2015 el Premio al Mejor Proyecto Final de Grabado por la Junta de Andalucía.

Tras varios años de estudio en la Escuela de Arte de Úbeda, ha conseguido otros logros y reconocimientos como el Primer Premio y Cartel Oficial de la Semana Santa de Almería en 2019, el Primer Premio Concurso de Pintura “Jaén Pinta Supremo” en 2018, el Premio Provincial del Concurso de Pintura Rápida “Ciudad de Úbeda” también en 2018 o el Cartel de la Feria de San Miguel de Úbeda en 2016.

También cabe destacar las obras seleccionadas en la Bienal de Escultura Jacinto Higueras en los años 2006, 2010, 2012 y 2014 o en el Concurso de Pintura Rafael Zabaleta en los años 2012, 2015, y 2017. Además, su obra se puede encontrar en diferentes colecciones privadas de diferentes países.

Sobre el concurso

La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena convocó el concurso del cartel de la Semana Santa de Cartagena para el año 2021. Al ser esta festividad religiosa suspendida por la pandemia, el concurso fue aplazado para 2022.

Los trabajos presentados para la elección del cartel tenían que ser inéditos y como tema obligatoriamente las Agrupaciones que procesionan imágenes de Mariano Benlliure en la Magna Procesión del Prendimiento de Cristo en la noche del Miércoles Santo de la Pontificia, Real e llustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas (Cofradía California).

El jurado que ha elegido el cartel de 2022 ha estado compuesto por el presidente de la Junta de Cofradías, Juan Carlos de la Cerra, cinco representantes de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso Prendimiento, Esperanza y Salvación de las Almas, Joaquín Ortega , Juan Clemente Martínez, Rafael del Baño, Fulgencio Cervantes y Jaime Baeza, la concejal de Turismo de Cartagena, Cristina Pérez, el concejal de Cultura, David Martínez y el secretario de la Junta de Cofradías; Fernando Saura.