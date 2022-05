Caótica remodelación del tráfico en Murcia

El Grupo Municipal Popular respalda a los representantes de las juntas de distrito en las quejas que han trasladado al alcalde socialista por su decisión “sectaria” de ignorar a los vecinos en la “caótica reordenación de la movilidad, el tráfico y el transporte público que va a realizar de espaldas a la ciudadanía”.

Por ello, los presidentes de las juntas han remitido una carta al alcalde socialista por “coartar” la participación de los vecinos en cuestiones vitales para sus barrios.

Además, en la misiva, los representantes vecinales denuncian la “opacidad” del PSOE en la reordenación de la movilidad, el tráfico y el transporte público que ha anunciado y que puede “sumir a la ciudad de Murcia el próximo medio siglo en un caos circulatorio sin precedentes”.

La presión vecinal ha provocado que los socialistas anuncien ahora encuentros con los ciudadanos, “algo que llega tarde y es una tomadura de pelo porque los proyectos ya están cerrados”, afirman desde el Grupo Municipal Popular.

Los representantes de las juntas también recogen en su escrito la preocupación que tienen por la decisión del PSOE de mandar a aparcar a kilómetros de sus hogares a los vecinos de sus distritos. “El PSOE ha actuado una vez más sin transparencia, rigor técnico y respeto a la ciudadanía al anunciar por la prensa actuaciones que tienen una afección máxima para los vecinos al contemplar medidas como la eliminación de plazas de aparcamiento y cambios de sentido en decenas de calles”, añaden.

Por último, el PP de La Glorieta critica a los socialistas por volver a evidenciar “que no saben gestionar y su actitud sectaria, al ocultar a los vecinos información muy sensible para ellos, y no contar con su opinión para tomar decisiones que afectarán gravemente a su día a día”.