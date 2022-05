Murcia no renovará los libros de texto de quinto de Primaria y primero de la ESO para adaptarlos a la Lomloe

Nuevo desafío de la Consejería de Educación de la Región de Murcia al Gobierno central. La titular del Departamento de Educación, Mabel Campuzano (ex de Vox), ha informado este viernes que de cara al próximo curso no se renovarán los manuales gratuitos con los que se estudiará en función de lo requerido por la nueva ley educativa Lomloe.

“Hasta que no existan los currículos escolares aprobados, aquí no hay necesidad de elaborar libros que no sabemos si van a servir o no. Los recursos públicos hay que gastarlos con mucho cuidado y aprovecharlos al máximo”.

En este sentido, Campuzano ha vuelto a desmarcarse de las líneas marcadas por el Ejecutivo nacional, y ha incidido en que de cara al próximo curso escolar, los libros de quinto de Primaria y de primero de la ESO seguirán siendo los mismos que en cursos previos, es decir, los que establecía la Lomce.

Siempre dentro de los parámetros de “cumplir la ley”, la consejera ha incidido en que los niños van a tener libros gratis, “a nadie le va a faltar material”. En este sentido, ha insistido en que el próximo curso se tendrán los mismos materiales “salvo los que cumplen cuatro años, tal y como marca la Ley de Gratuidad de Libros. Esos los renovaremos”.

En estos dos cursos en los que no se renovarán, Campuzano ha explicado que estos materiales no han cumplido los cuatro años de antigüedad, por lo que el cheque de bonolibro no incluirá los nuevos manuales de estudio de estos dos cursos. Cabe recordar que la Lomloe prevé renovar los libros de los cursos impares en el próximo curso, y de los cursos pares en 2024. No obstante, sí que se renovarán los de tercero de Primaria, porque ya han agotado su vida de uso útil.

No es la primera vez que la Consejería de Educación desafía los planes de la Lomloe del Gobierno central. Hace apenas dos semanas, Campuzano ya advirtió de que no se renunciará “al mérito, esfuerzo y capacidad” de los alumnos con el límite de suspensos para pasar de curso. Así, mantendrá el límite de asignaturas no superadas en dos para poder pasar de curso, tal y como se hace hasta ahora, pero no como se pretende con la nueva ley.

Reducir ratios y horas lectivas

Por otra parte, inquirida por la campaña de movilización de sindicatos en la Región de Murcia para reducir las ratios de alumnos por aula, las horas lectivas y la reversión de los recortes educativos, la consejera ha indicado que desde el Ejecutivo regional “cumplimos lo que nos marca la ley”. De hecho, ha incidido en que si se pretende hacer un cambio en este modelo, debe ir acompañado por un presupuesto que lo permita.

“Tampoco creemos que estos ámbitos tengan una gran repercusión en la calidad de la enseñanza, porque hay otros parámetros mucho más importantes”.

Asimismo, con respecto a las previsiones del próximo curso ante el descenso de la natalidad, y preguntada por la “reorganización” de las aulas, la consejera ha insistido en que “hasta que no esté terminado el proceso de admisión, no podemos tomar una decisión. Una vez acabe, lo estudiaremos y tomaremos las medidas que tengamos que tomar”.

Así, no se ha atrevido a aventurarse ante el cierre de aulas, aunque sí que ha advertido de que “si hay un aula que no tiene alumnos, no se mantendrá”.